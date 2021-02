Coordenadoria Jurídica que atua na Segov é tema do programa da PGE

Foto: Divulgação/Assessoria

O PGE em Ação continua exibindo a série Coordenadorias Jurídicas. Nesta edição, o Programa apresenta a entrevista da procuradora do Estado Ana Carolina Ali Garcia que está à frente do setor que atua, diretamente, na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov).

Ela conta a rotina da Cjur/Segov e de como como as ações do setor refletem na tomada de decisões dos gestores. Ana Ali já havia participado do Programa quando, no ano passado, falou da Consultoria Legislativa, setor pelo qual também é responsável.

Todos os procuradores-Chefes que atuam nas Coordenadoria Jurídicas foram convidados a falar sobre o setor no qual trabalham e explicar como é o dia-a-dia de suas atividades no local. A série é composta por 11 episódios.

O PGE em Ação é destinado a divulgar a atuação e finalidade institucional da PGE de Mato Grosso do Sul, suas unidades, eventos apoiados e realizados pela Esap e serviços administrativos executados pela instituição e colocados à disposição dos cidadãos.