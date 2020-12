Cooperativa médica doa alimentos, brinquedos e outros itens à três instituições de Campo Grande

Ao todo foram doados quase uma tonelada de alimentos, mais de 500 tipos de brinquedos, cerca de 300 itens entre calçados e roupas, além de 300 itens de materiais escolares - (Foto: Divulgação)

Ajudar o próximo está no DNA da Unimed Campo Grande e como parte dessa premissa, todos os anos a cooperativa médica participa da Campanha Natal da Cooperação, uma ação em parceria com o Sistema OCB/MS e outras cooperativas do Estado.

Prevista no calendário anual, a campanha de arrecadação envolve cooperados com o intuito de contribuir com o Natal de famílias assistidas por entidades filantrópicas de Campo Grande, focadas no atendimento assistencial infantojuvenil.

Este ano foram doados alimentos não perecíveis, materiais escolares e brinquedos novos ou em bom estado de uso. Com uma arrecadação recorde, o montante foi dividido entre três instituições: Recanto da Criança, Casa de Apoio aos Moradores de Rua São Francisco de Assis e a Casa da Criança Peniel.

Ao todo foram doados quase uma tonelada de alimentos, mais de 500 tipos de brinquedos, cerca de 300 itens entre calçados e roupas, além de 300 itens de materiais escolares.

Celma Martins dos Santos, diretora administrativa do Recanto da Criança afirma que aproximadamente 70 crianças serão beneficiadas pelas doações. "É muito importante cada doação dessa. Nossas crianças são carentes e muitas vezes com algum familiar desempregado. Acontece bastante de tirarmos da nossa própria renda para dar para eles. Então é gratificante ver tudo isso, ver a alegria de cada um e saber que 70 crianças foram lembradas".

Fundada há 27 anos, a Casa da Criança Peniel atualmente abriga 12 crianças. "Essas crianças moram aqui conosco, então para nós é muito gratificante este momento, ficamos muito felizes. Através das doações elas sentem-se lembradas e isso faz com que aproxime o coração delas do sentido do Natal", fala a coordenadora Márcia Ribeiro.

Já a Casa de Apoio aos Moradores de Rua São Francisco de Assis atende 40 internos e outras 25 pessoas que passam o dia por lá, fornecendo alimentos, materiais de higiene pessoal, roupas e cobertas. "Normalmente recebemos muita doação no fim de ano e fazemos eventos beneficentes, mas em 2020 está bem difícil, ainda mais por conta da pandemia. Em muitos momentos nós mesmos tivemos que bancar tudo aqui dentro, então uma doação dessas ajuda muito", pontuou Wender de Lima, coordenador da entidade.

Para a Unimed Campo Grande é uma satisfação contribuir mais uma vez com o Natal dessas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. A ação também reforça o espírito cooperativista, tão importante nesse momento delicado em que o mundo todo atravessa a pandemia do novo coronavírus.