Controlar poluição doa ar pode prevenir 50 mil mortes, diz OMS

Limitar a poluição do ar aos níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) poderia prevenir mais de 50 mil mortes na Europa anualmente, de acordo com uma pesquisa da entidade divulgada nesta quarta-feira, 20.

A OMS estima que a poluição do ar mate mais de 7 milhões de pessoas a cada ano e seria uma das principais causas de afastamento do trabalho em todo o mundo.

O estudo, publicado na revista Lancet Planetary Health, avaliou as mortes ocorridas em pelo menos mil cidades europeias. Cidades da Suécia, Finlândia e Noruega são as mais eficientes para conter a poluição, apontou o levantamento da OMS.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.