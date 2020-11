Consumo de bebidas alcoólicas em bares e conveniências está proibido até às 17h de hoje no Estado

A confirmação partiu do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) em razão das eleições municipais - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Desde às 3h deste domingo (15) de eleição, Mato Grosso do Sul permanece com a Lei Seca. No total serão 14 horas de proibição das vendas e consumo de bebidas alcoólicas em bares, conveniências e estabelecimentos comerciais.

No entanto, restaurantes poderão servir bebidas entre as 11h30 e as 14h30, e será permitida a venda para consumo em casa. A confirmação partiu do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) em razão das eleições municipais.