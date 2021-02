Consórcio de imprensa: Brasil tem 4.321.678 de vacinados com 1ª dose

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 10, a 4.321.678, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 26 Estados informaram dados atualizados e 268.692 pessoas receberam a primeira dose.

O número de imunizados representa 2,04% da população brasileira. O número de vacinados com a segunda dose chegou a 80.507 pessoas (0,04% da população).

O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que ultrapassou a marca de 1 milhão de doses aplicadas. Segundo o governador João Doria (PSDB), a vacinação do Estado é quatro vezes mais rápida que registro de novos casos de covid-19. "Desde o dia 17 de janeiro, quando iniciamos a campanha de vacinação, mais de um milhão e 50 mil pessoas foram vacinadas no Estado de São Paulo. Nesse mesmo período, entre 17 de janeiro e hoje, 260 mil novos casos de coronavírus foram registrados em São Paulo", disse.

Nesta quarta-feira, o governador também anunciou que a vacinação contra o coronavírus para idosos de 85 a 89 anos foi antecipada para a próxima sexta-feira, 12, em todo o Estado. Inicialmente, essa etapa estava prevista para começar apenas na semana seguinte e deve abranger cerca de 309 mil pessoas. A fase seguinte da imunização, para 563 mil pessoas entre os 80 e 84 anos, começará em 1º de março.

Veja abaixo o total de vacinados no Brasil por Estado

Primeira dose

SP - 1.103.820

BA - 344.841

MG - 342.152

RJ - 318.493

RS - 247.799

PR - 225.044

PE - 205.164

CE - 187.371

AM - 172.716

GO - 138.196

PA - 107.212

DF - 106.990

SC - 96.491

MA - 95.500

ES - 87.836

PB - 78.823

MS - 78.535

AL - 72.457

RN - 68.898

MT - 66.732

PI - 51.067

SE - 32.138

RO - 30.435

TO - 20.381

RR - 19.884

AC - 11.839

AP - 10.864

Segunda dose

MG - 48.040

PE - 15.297

MS - 7.968

DF - 4.565

MA - 2.807

SE - 1.826

PI - 4