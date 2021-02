Conselho Estadual da Juventude abre processo seletivo para representantes da sociedade civil

O objetivo preencher as vagas disponíveis para representantes de entidades sem fins lucrativos que atuam no campo dos direitos e da promoção da juventude - (Foto: Divulgação)

O Conselho Estadual da Juventude (Conjuv/MS) está com inscrições abertas para os interessados em participar do processo seletivo para eleição de conselheiros para vagas que estão abertas. O edital 01/2021, que dispõe sobre o regulamento do processo seletivo público dos conselheiros da sociedade civil para eleição suplementar do Conselho Estadual da Juventude (Conjuv/MS), para o biênio 2019/2021, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira (25).

A eleição tem como objetivo preencher as vagas disponíveis para representantes de entidades sem fins lucrativos que atuam no campo dos direitos e da promoção da juventude. O Conjuv/MS tem como finalidade formular e propor diretrizes de ação governamental e não governamental, voltadas à promoção e ao fomento de políticas públicas para a juventude.

Diego Mariano, presidente do Conjuv/MS, explica que a eleição reforça o compromisso da instituição com os jovens. “Nós estamos realizando agora esse processo eleitoral para o preenchimento em caráter suplementar de duas vagas do segmento da sociedade civil. Infelizmente tivemos que adotar essa medida por vacância. Esse processo é muito importante, pois ele reforça para as entidades a seriedade que é fazer parte dessa instituição e que é uma missão, que apesar de não ser remunerada, demanda compromisso dos conselheiros e das entidades que participam”.

As inscrições devem ser feitas até às 17h30 o próximo dia 10 de março, através de preenchimento do formulário (acesse aqui ), de acordo com o edital. Dúvidas referentes ao processo eleitoral podem ser enviadas para o e-mail: conselhojuventude.ms@gmail.com.

As inscrições podem ser feitas acessando https://forms.gle/CU4FrkUtK4XcvQGN7.