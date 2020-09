CONJUV realiza ato de posse de novo presidente e vice-presidente

Posse do presidente e vice-presidente interinos do Conselho Estadual da Juventude (CONJUV) - (Foto: Governo Do Estado/Divulgação)

Na manhã desta terça-feira (8), foi realizado ato de posse do presidente e vice-presidente interinos do Conselho Estadual da Juventude (CONJUV). A partir de agora a presidência do Conselho está sob o comando da representante da Associação dos Anglicanos Solidários, Élen Malfará de Mesquita, e como vice-presidente Romel Cuellar Mercado Júnior, representante da Associação Demoley Alumni. A solenidade foi realizada de forma on-line e transmitida pelo Instagram @conjuv.ms.

Na abertura o subsecretário Estadual de Políticas Públicas para Juventude, Fernando Martinelli, destacou a importância do CONJUV. “A reativação do CONJUV/MS foi um compromisso idealizado por esta Subsecretaria que se tornou realidade. Nós estamos comprometidos em fazer o melhor pela juventude sul-mato-grossense e quero desejar boa sorte a Élen e ao Romel nessa nova jornada. ”

Élen Malfará, Fernando Martinelli e Romel Cuellar Júnior

O Conselho Estadual da Juventude foi reorganizado através da Lei Estadual nº5.274, de 22 de novembro de 2018, e tem como objetivo ser um espaço de discussão em torno das políticas públicas para a Juventude, visando garantir o diálogo da sociedade com o Poder Público.

Com mandato até o ano de 2021, a nova presidente Élen Malfará de Mesquita, ressaltou que assumir o CONJUV é um novo desafio. “É um desafio, fomos pegos de surpresa, mas sei que Deus está à frente e vai abrir as portas, nos guiar em todo o processo junto aos prefeitos, as prefeituras do interior, junto ao Governo do Estado. Eu me coloco à disposição como presidente a partir de hoje para somar e trazer mais desenvolvimento às políticas públicas para os jovens do nosso Estado. ”

A mudança na presidência do Conselho se fez necessária devido ao afastamento do então presidente Rafael Rodrigues, do cargo de servidor da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), eleito em março deste ano.

Em sua fala o agora vice-presidente, Romel Cuellar Mercado Júnior, destacou a importância do trabalho em conjunto do CONJUV. “A juventude é a porta de entrada para o futuro e a sua presença é muito importante para essa mudança social que tanto buscamos e queremos. E nesse momento, até por conta da pandemia, o jovem tem se mostrado cada vez mais essencial do que nunca e por isso vamos continuar o trabalho que vinha sendo feito, fortalecendo as políticas públicas para a juventude e que para o próximo ano pós pandemia a juventude do nosso Estado tenha muito o que comemorar. ”

Participou também do ato o representante do deputado estadual Antônio Vaz, Renato Alves, e a secretária dos Conselhos, a servidora Ana Paula Campos.