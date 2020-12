Confira três receitas light para a sobremesa da ceia de Ano Novo

Mousse de Abacaxi Light - (Foto: Divulgação)

Nas festas de fim de ano sempre é a mesma coisa: muita comilança. Cair em tentação e cometer excessos diante de uma mesa farta são hábitos que se repetem em todas as ceias. Confira três dicas de receitas da Cozinha Experimental da Cassems com alto valor nutritivo para a ceia de ano novo, com sabor e saúde.

Salada de frango com iogurte e abacaxi:

Ingredientes:

- 2 peitos inteiros de frango, desossados ou 4 filés;

- 1 colher de sopa de azeite;

- 1 limão;

- 1 abacaxi médio;

- 1 bulbo de erva doce;

- 5 talos de salsão;

- 200 ml / ½ copinho de iogurte natural, consistência firme;

- 1 colher de sopa de hortelã bem picada;

- 1 colher de sopa de salsinha picada;

- 1 ou 2 colheres de sopa de mostarda;

- pimenta-do-reino à gosto;

- sal à gosto.

Modo de preparo:

Aqueça o azeite numa frigideira. Tempere os peitos de frango com sal e pimenta do reino. Doure um de cada vez na frigideira, de preferência antiaderente. Retire e tempere com o limão. Deixe esfriar e desfie grosseiramente. Misture bem o iogurte com a mostarda, a hortelã e a salsinha, e tempere com sal e pimenta. Corte a erva doce em duas partes e fatie as metades. Sem retirar as folhas do abacaxi, corte-o em duas partes iguais, que serão usadas como recipientes para servir a salada. Retire o abacaxi da casca deixando cerca de 1,5 cm de cada lado. Corte o abacaxi retirado em cubinhos. Coloque numa peneira para escorrer. Numa tigela, misture todos os ingredientes: coloque primeiro o frango, em seguida o abacaxi, as tirinhas de erva doce e misture. Coloque o molho de iogurte aos poucos até que todos os ingredientes estejam envolvidos nele. Divida em duas partes e sirva dentro do abacaxi.

Bolo de Nozes Light

Ingredientes:

- 4 fatias de pão integral

- 1 copo de 150 ml de suco de maçã

- 2 ovos

- 3 ameixas secas

- ½ colher de chá de noz moscada

- 3 cravos da Índia

- 1 colher de chá de adoçante granular

- 3 colheres de sopa de damasco seco picado

- 2 colheres de sopa uva passa preta sem sementes

- 2 colheres de sopa de nozes ou castanha-do-Pará

- 1 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo:

Bata no liquidificador rapidamente o pão, o suco de maçã e os ovos até obter uma mistura cremosa. Junte as ameixas, as especiarias e o adoçante. Bata por mais um minuto.

Coloque a massa em uma vasilha grande. Adicione as frutas secas restantes e, por último, o fermento. Misture novamente.

Mousse de Abacaxi Light

Ingredientes:

- 1 kg abacaxi natural;

- 2 colheres de sopa de adoçante culinário em pó;

- 2 latas de leite desnatado;

- 12 gramas de gelatina sem sabor incolor;

Modo de preparo:

Os abacaxis escolhidos para servir de taça não devem ser totalmente maduros, pois senão, não retém eficientemente a mousse, vaza um pouco. Higienize o abacaxi, corte a coroa à 10 cm de altura e, então, retire cortando com cuidado o miolo, depois raspe com uma colher para tirar a polpa restante, descarte o miolo. Leve ao fogo a polpa do abacaxi e o adoçante por 35 minutos, deixe esfriar. Aqueça o leite e dissolva a gelatina. Junte todos os ingredientes e bata no liquidificador. Coloque-a dentro do abacaxi ou em taças e leve à geladeira por 4 horas ou até servir. Sirva a mousse de abacaxi light.