Confira quais serviços irão funcionar no feriado de Campo Grande - (Foto: Edemir Rodrigues)

A quarta-feira (26) será de folga para a maioria dos campo-grandenses, isso se deve a comemoração dos 121 anos da Capital sul-mato-grossense. Confira abaixo o que abre e fecha amanhã.

Shoppings

Shopping Bosque dos Ipês: Neste feriado o horário será das 11 horas às 20 horas, tanto para lojas âncora quanto para lojas satélites e praça da alimentação.

Shopping Campo Grande: A praça de alimentação e lojas âncoras funcionam das 11h às 19h. As demais lojas abrem das 12h às 18h.

Shopping Norte Sul Plaza: Funciona em horário normal durante o feriado.

Shopping Pátio Central: Não deve abrir nesta quarta (26).

Órgãos Públicos

Repartições públicas estaduais e municipais estarão fechadas,com exceção dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança.

Comercio Central

Segundo a Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), as lojas que optarem em abrir as portas devem funcionar em horário diferenciado, das 9 às 18 horas.

Bancos

Os bancos permanecerão fechados durante o feriado.

Correios

As agências também permanecerão fechadas durante o feriado.

Judiciário

Não haverá expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, porém o plantão funcionará normalmente para os casos considerados urgentes.

Lotéricas

As lotéricas funcionarão com pontos facultativos, ficando a critério do proprietário.

Ônibus

O Consórcio Guaicurus informa que os ônibus continuam circulando, porém com frota reduzida.

Supermercados

Nesta quarta-feira (26), os supermercados devem atender normalmente.

Delegacias

As delegacias que atendem plantão vão funcionar normalmente.