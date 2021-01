Confira os gabaritos das provas do segundo dia do Enem

Estudantes testaram conhecimentos em matemática e ciências da natureza - (Foto: Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou há pouco o gabarito oficial Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Confira na Agência Brasil o gabarito das provas de matemática e ciências da natureza, realizadas no segundo dia do exame (24). Os gabaritos das provas do primeiro dia podem ser acessados aqui.

A abstenção no segundo dia foi de 55,3%, um recorde no exame, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Do total de 5.523.029 inscritos no exame, menos da metade, 2.470.396, compareceu aos locais de prova.

Mesmo com os gabaritos em mãos, não é possível saber a nota no exame. Isso porque o Enem é corrigido com base na chamada teoria de resposta ao item (TRI), que leva em consideração, entre outros fatores, a coerência de cada estudante na própria prova. A previsão para a divulgação dos resultados finais é dia 29 de março.

Confira os gabaritos do segundo dia do Enem:

Prova Azul - 2º dia

91 D 92 D 93 B 94 A 95 C 96 B 97 D 98 D 99 D 100 E 101 C 102 D 103 A 104 E 105 D 106 C 107 C 108 C 109 E 110 D 111 B 112 D 113 D 114 C 115 B 116 D 117 D 118 C 119 A 120 A 121 E 122 C 123 E 124 D 125 D 126 A 127 C 128 C 129 B 130 A 131 E 132 D 133 C 134 D 135 * 136 D 137 A 138 B 139 C 140 C 141 A 142 E 143 D 144 B 145 B 146 C 147 C 148 C 149 A 150 B 151 C 152 A 153 C 154 C 155 B 156 D 157 * 158 C 159 C 160 C 161 B 162 E 163 E 164 E 165 D 166 B 167 B 168 A 169 C 170 C 171 D 172 A 173 C 174 B 175 A 176 E 177 B 178 A 179 E 180 C

Prova Amarela - 2º dia 91 C 92 E 93 D 94 B 95 D 96 D 97 D 98 C 99 A 100 C 101 C 102 B 103 D 104 A 105 E 106 B 107 A 108 D 109 C 110 B 111 D 112 C 113 D 114 * 115 A 116 A 117 E 118 C 119 E 120 D 121 D 122 D 123 E 124 C 125 D 126 D 127 C 128 B 129 D 130 D 131 A 132 E 133 D 134 C 135 C 136 A 137 E 138 B 139 C 140 C 141 * 142 C 143 C 144 C 145 A 146 C 147 C 148 D 149 A 150 B 151 C 152 C 153 A 154 B 155 C 156 A 157 B 158 C 159 B 160 A 161 E 162 C 163 E 164 D 165 B 166 B 167 D 168 B 169 E 170 E 171 E 172 D 173 B 174 B 175 A 176 C 177 C 178 D 179 A 180 C

Prova Rosa - 2º dia 91 D 92 C 93 D 94 * 95 D 96 C 97 C 98 A 99 E 100 B 101 A 102 D 103 C 104 B 105 A 106 A 107 E 108 A 109 C 110 C 111 B 112 C 113 E 114 D 115 D 116 C 117 B 118 D 119 D 120 D 121 A 122 E 123 D 124 D 125 C 126 D 127 E 128 C 129 C 130 E 131 D 132 B 133 D 134 D 135 D 136 B 137 A 138 E 139 C 140 D 141 B 142 B 143 * 144 C 145 C 146 C 147 B 148 D 149 B 150 A 151 C 152 C 153 D 154 B 155 E 156 E 157 E 158 B 159 C 160 C 161 A 162 A 163 B 164 C 165 C 166 A 167 C 168 E 169 A 170 C 171 C 172 E 173 D 174 B 175 C 176 A 177 B 178 C 179 D 180 A

Prova Cinza - 2º dia 91 C 92 B 93 D 94 D 95 D 96 D 97 C 98 A 99 A 100 E 101 C 102 E 103 D 104 D 105 C 106 E 107 D 108 B 109 D 110 D 111 A 112 E 113 D 114 E 115 C 116 A 117 E 118 D 119 C 120 C 121 D 122 D 123 D 124 C 125 B 126 D 127 C 128 D 129 * 130 B 131 A 132 A 133 C 134 C 135 B 136 C 137 A 138 B 139 C 140 A 141 A 142 C 143 C 144 A 145 C 146 D 147 A 148 B 149 E 150 E 151 E 152 B 153 A 154 E 155 C 156 * 157 C 158 C 159 C 160 E 161 E 162 D 163 B 164 A 165 C 166 C 167 D 168 B 169 C 170 C 171 A 172 B 173 B 174 C 175 C 176 B 177 D 178 D 179 B 180 B

* Questão anulada