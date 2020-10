Confira os 5 cursos técnicos e de qualificação profissional mais procurados do Senai

A menos de três meses do fim do ano e bem na hora de preparar aquela tão famosa lista de promessas para o próximo ano, uma sugestão é buscar uma qualificação profissional para melhorar o currículo e garantir a inserção no mercado de trabalho - (Foto: Divulgação)

A menos de três meses do fim do ano e bem na hora de preparar aquela tão famosa lista de promessas para o próximo ano, uma sugestão é buscar uma qualificação profissional para melhorar o currículo e garantir a inserção no mercado de trabalho. Para ajudar, o Senai fez a própria lista com os cinco cursos de nível técnico e os cinco cursos de qualificação profissional mais procurados em Mato Grosso do Sul.

Segundo o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, antes de fazer a opção, os interessados precisam entender a diferença entre as duas modalidades de formação profissional. “Pouca gente sabe, mas os cursos de nível técnico são destinados a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio para proporcionar habilitação ou qualificação profissional, segundo perfil profissional de conclusão”, detalhou.

Ele completa que o aluno egresso do curso técnico realiza funções e atividades com considerável grau de autonomia e iniciativa, que podem abranger responsabilidades de controle de qualidade de seu trabalho ou de outros trabalhadores e ou coordenação de equipes de trabalho. Já o curso de qualificação destina-se à preparação do indivíduo para o exercício de uma profissão, de acordo com o perfil requerido pelo mercado de trabalho.

“Essa formação não exige conhecimento técnico como pré-requisito e o trabalhador executa as atividades com certo grau de autonomia, iniciativa e responsabilidade, mas com supervisão direta”, pontuou Rodolpho Mangialardo, completando que as principais diferenças entre as modalidades técnica e de qualificação são que a segunda opção, em geral, exige escolaridade mínima, mas dispensam conhecimento técnico como pré-requisito e têm carga-horária mínima de 160 horas-aulas.

Já os cursos de nível médio técnico podem ser ofertados de forma subsequente, concomitante ou integrados ao Ensino Médio, atendendo aos critérios estabelecidos pela legislação. “Além disso, os cursos de nível técnico têm carga horária mínima de 800 horas-aulas, ou seja, cinco vezes mais que a modalidade de qualificação”, ressaltou o diretor-regional do Senai.

Confira abaixo os 5 cursos de nível técnico mais procurados:

Curso de eletrotécnica

1 - Técnico em eletrotécnica - Tem como objetivo proporcionar teorias e práticas, afim de desenvolver as competências necessárias, para atuar com sistemas elétricos prediais, industriais e de potência de acordo com normas técnicas de qualidade segurança e meio ambiente, assim como, permitir o autodesenvolvimento do aluno no que diz respeito ao preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Com esse curso, o aluno vai executar e reparar instalações elétricas prediais, residenciais e comerciais de baixa tensão, de acordo com projetos e em conformidade com normas técnicas regulamentadoras, ambientais e de segurança vigentes, selecionando, manuseando, instalando e operando equipamentos, componentes e instrumentos, com uso de ferramentas apropriadas à execução das atividades.

2 - Técnico em administração - Tem por objetivo executar atividades administrativas e coordenar equipes em atividades correlatas, no nível operacional, dos setores de produção e serviços, utilizando-se de técnicas e tecnologias apropriadas e de padrões éticos, legais, de qualidade, e segurança, com responsabilidade social e ambiental. Neste curso, o aluno aprenderá como ser um gestor, cargo indispensável para o bom andamento de diversas empresas. Para isso, vai estudar técnicas de coordenação de equipes, administração, vendas, logística, finanças e planejamento estratégico.

Curso de mecânica

3 - Técnico em mecânica - Esse curso busca formar profissionais para atuarem no planejamento, no controle e na coordenação dos processos de manutenção e de elaboração de projetos de melhoria de máquinas e equipamentos, coordenando equipes de manutenção, prestando assistência técnica, atuando com responsabilidade, qualidade, zelo e segurança. A formação ensina o aluno a aprender os fundamentos da tecnologia mecânica, processos de fabricação mecânica, desenvolvimento de sistemas de automação mecânica. Esse curso também prepara profissionais na fabricação de máquinas ou na criação de novos produtos, elaborando projetos de ferramentas, controle de qualidade, controle de processos e manutenção relacionados às máquinas e aos equipamentos mecânicos, atendendo às normas e aos padrões técnicos de qualidade.

4 - Técnico em segurança do trabalho - O curso busca executar ações prevencionistas, monitorar os processos de saúde, segurança e meio ambiente do trabalho e prestar assessoria em segurança do trabalho de acordo com normas regulamentadoras e princípios de higiene ocupacional, responsabilidade social e sustentabilidade, meio ambiente e promoção à saúde do trabalhador com ética profissional. O aluno desse curso vai estudar ações preventivas para garantia da saúde e segurança de trabalhadores. Vai aprender técnicas de identificação, avaliação e controle de riscos. Também vai entender como investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção.

5 - Técnico em automação industrial - Tem como objetivo formar profissionais, habilitando-os em nível médio, para desenvolverem atividades na área da indústria, no segmento de Automação Industrial, dotando-os de capacidades técnicas, organizativas, metodológicas, sociais e de gestão, tendo em vista atuarem no mundo do trabalho, caracterizados pela polivalência e permanente desenvolvimento tecnológico. O oportuniza conhecimentos e técnicas para projetar, programar, reparar, modificar e montar processos industriais. Estes processos possibilitam ganhos de eficiência, reduzindo custos com elevação da produtividade, sem perder parâmetros de qualidade, para um determinado produto. Com a quarta revolução industrial (Indústria 4.0), o técnico em automação possui fortes habilidades para atender essa demanda futurista.

Confira abaixo os 5 cursos de qualificação mais procurados:

1 - Assistente administrativo - A formação busca executar trabalhos pertinentes às áreas administrativas de indústrias e de departamentos comerciais, de acordo com a legislação vigente, procedimentos internos, normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho. Nesse curso, o aluno será qualificado a desempenhar tarefas dos departamentos administrativos, contábeis, financeiros, de logística e recursos humanos de empresas. Entre as atividades estão atendimento a fornecedores e clientes, gestão e controle de documentos, preparação de relatórios e planilhas e serviços gerais de escritório.

2 - Assistente de recursos humanos - O curso ensina a auxiliar na execução de processos pertinentes à área de Recursos Humanos, seguindo a legislação vigente, procedimentos internos, normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho. A formação prepara o aluno para atuar nas rotinas de processos administrativos do setor de recursos humanos (RH) de uma empresa. Com ele você desenvolverá atividades de apoio ao controle de funcionários de uma empresa. Além de participar dos processos de recrutamento, contratação, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação e demissão de pessoas.

3 - Assistente de contabilidade - O profissional que fizer esse curso sairá apto a executar procedimentos contábeis e financeiros como codificações, classificações, históricos, escriturações, conciliações, pagamentos e declarações fiscais, elaborando planilhas, relatórios e documentos e apurando resultados financeiros, seguindo normas e legislação vigentes. Nessa formação, o aluno vai estudar a gestão de contabilidade, que é a ciência que estuda o patrimônio e rendimentos financeiros de uma empresa. Entre as atividades relativas à função estão apuração de lucro real, elaboração de plano de contas conforme a lei vigente, escriturações contábeis, conferência de livros fiscais e declarações fiscais.

4 - Operador de computador - O curso prepara o aluno para desenvolver conhecimentos e habilidades técnicas referentes aos sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de dados em sistemas computacionais, seguindo normas específicas deste segmento profissional, com qualidade e segurança. O profissional saberá desenvolver as competências necessárias para atuar no ramo da informática, tornando-se apto a operar sistemas de computadores, instalar, configurar e utilizar aplicativos de escritórios, sistemas operacionais cliente e softwares de internet, organizar a entrada e saída de dados em sistemas de informação, de acordo com normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

5 - Eletricista instalador residencial - A formação ensina a executar e manter as instalações elétricas em edificações atendendo aos requisitos técnicos, de qualidade, de saúde, higiene e segurança, e de meio ambiente. O aluno vai aprender os princípios e leis que regem o funcionamento de instalações elétricas residenciais. No mercado, poderá atuar na construção civil em obras de pequeno, médio e grande porte e na área de manutenção