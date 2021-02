Confira opções de passeios para curtir a natureza no feriado em MS

Opções não faltam em Mato Grosso do Sul para quem quer curtir a natureza - (Foto: Acervo Lagoa Misteriosa)

Com o cancelamento das festas de Carnaval, devido à pandemia da Covid-19, muitos ficaram sem saber onde passar o feriado. Para quem procura um local para descansar, se aventurar e curtir a natureza, opções não faltam em Mato Grosso do Sul. Passeios, trilhas e banhos de cachoeira podem ser realizados com segurança em vários municípios de Mato Grosso do Sul.

Confira opções de passeios em meio à natureza, longe dos roteiros movimentados do Estado:

Cachoeira Serra da Bodoquena (Bodoquena)

O atrativo Cachoeiras Serra da Bodoquena está localizado no município de Bodoquena, há 264 km de Campo Grande. A fazenda possui 400 ha em sua totalidade, sendo 350 ha de mata preservada e áreas em recuperação.

Próximo ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena o atrativo possui uma exuberante fauna e flora. Durante a trilha é possível observar as características de Mata Atlântica e cerrado que se fundem, enriquecendo ainda mais a paisagem do local, além de várias espécies de animais.

Cachoeira Secreta (Jaraguari)

Um paraíso escondido por entre a mata fechada e muito bem preservada há 37 km da capital. Esta é a Cachoeira Secreta, com seis quedas d´água e aproximadamente 15 metros de altura, a trilha passa por encontro de córregos e várias quedas d água que tornam o roteiro especial.

O nível de dificuldade é intenso e quem escolher, fará uma trilha de 6 km para chegar até a cachoeira. A cachoeira é localizada dentro de uma propriedade particular do município e é preciso estar com uma empresa autorizada para chegar ao local.

Fazenda Várzea Alegre (Rio Verde)

Localizada há 170 km de Campo Grande, e há 30 km em relação ao centro de Rio Verde, a Fazenda é um verdadeiro paraíso de belezas naturais e o ambiente é totalmente voltado para o descanso.

Fora as trilhas, são pelo menos três cachoeiras deslumbrantes. Uma delas é a Várzea Alegre que dá o nome a propriedade, a outra é a Cachoeira do Meio que impressiona pois tem vista para a Região do Cerrado e a outra é a Cachoeira do Ovo Negro que tem esse nome por conta da pedra negra em formato de ovo ao pé da cachoeira.

Lagoa Misteriosa (Jardim)

Águas cristalinas, profundidade desconhecida e passeios de flutuação e mergulho são as atrações da Lagoa Misteriosa. O atrativo é localizado em Jardim e encanta visitantes proporcionando uma experiência junto à natureza.

A Lagoa impressiona por sua transparência e diferentes tons de azul. A nitidez é devido à presença de rochas calcárias que sedimentam impurezas, tornando a água da região extremamente cristalina.

O local é muito conhecido, pois não se sabe ao certo a profundidade da lagoa, sendo este o mistério do passeio.