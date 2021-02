Confira o que abre e o que fecha neste período de Carnaval em Campo Grande

Centro de Campo Grande - (Foto: Denilson Secreta)

Assim como o Governo Federal, o Governo Estadual manteve o ponto facultativo de carnaval, previsto no decreto "E" n° 150, para os dias 15, 16 e 17 fevereiro até as 13 horas em Mato Grosso do Sul.

Carnaval não é considerado feriado nacional, sendo assim cada esfera de governo é responsável por decretar os pontos facultativos referentes aos órgãos que integram a administração pública. A decisão não impede o funcionamento das empresas privadas, que podem optar ou não por liberar seus funcionários.

No âmbito federal, serviços presenciais da Receita Federal, Superintendência Regional do Trabalho, Superintendência Regional da Agricultura e INSS no Estado estarão sem atendimento ao público até a manhã de quarta-feira de cinzas, em conformidade à Portaria n° 430 do Ministério da Economia.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que manteve o calendário de feriados bancários e não haverá atendimento ao publico nas agências na segunda (15) e terça-feira (16). Na quarta-feira de cinzas (17) o início do expediente será a partir das 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências. Em locais em que as agências fecham antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado para garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento.

Com a manutenção do ponto facultativo de carnaval para servidores do poder executivo estadual, apenas os serviços considerados essenciais serão mantidos em regime de escala de serviço ou plantão, como nas áreas de saúde e segurança pública. Confira os horários programados para volta do atendimento ao público em algumas instituições.

Confira o que não funciona neste período:

Veja o que abre e fecha na Capital:

Supermercados - De acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, os supermercados da capital irão abrir normalmente.

Shoppings

Shopping Campo Grande - Nos dias 15 e 16 de fevereiro as praças de alimentação funcionarão das 10 às 21h. As lojas âncoras ficarão abertas das 12h às 21h. Já as demais lojas estarão disponíveis das 12h às 20h. Na quarta-feira (17), o shopping funcionará das 10h às 22h.

Norte Sul Plaza – Nos dias 15, 16 e 17 o atendimento será em atendimento normal.

Pátio Central – Nos dias 15 e 16 de fevereiro o atendimento será das 08h às 18h. Na quarta-feira (17), o shopping funcionará das 08h às 20h.

Bosque dos Ipês – Nos dias 15, 16 e 17 o atendimento será em atendimento normal, das 11h às 22h.

Comércio - As empresas do comércio varejista e atacadista ficarão abertas. O atendimento será normal, de acordo Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Bancos - Agências ficarão fechadas nos dias 15 e 16. No dia 17, o atendimento ao público terá inicio às 12h.

Lotéricas - Cada empresário decide sobre funcionamento, segundo sindicato dos Agentes Lotéricos de Mato Grosso do Sul.

Coleta de lixo - Concessionária que atende a capital, informou que trabalhará normalmente.

Testes para Covid-19 - O serviço Disk Covid, que atende pelo 0800 647 0911, e o Drive-Thru para realização dos testes da Covid-19, estarão funcionando normalmente neste período de carnaval.

Hemosul - O Hemosul Coordenador em Campo Grande abrirá na segunda-feira normalmente, das 7 horas às 17 horas, e fecha na terça-feira. Na quarta-feira as 13 horas, reabrem o Hemosul de Campo Grande e Dourados. As demais unidades na quinta-feira.

Fácil - Nas quatro unidades do Fácil na Capital: Fácil Guaicurus, Fácil General Osório, Fácil Aero Rancho e Fácil Bosque dos Ipês, não haverá expediente no período de recesso. Os atendimentos serão retomados na quarta-feira (17) às 12 horas.

Detran - As agências do Departamento Estadual de Transito (Detran) da capital e do interior do Estado permanecerão fechadas na segunda, terça e quarta-feira pela manhã, retomando atendimento ao público às 13 horas.

Funtrab - A Fundação do Trabalho (Funtrab) acompanha o recesso estipulado em decreto. O atendimento presencial para seguro desemprego retorna na quarta-feira as 13 horas, e para as vagas de emprego na quinta-feira no período matutino. Vale lembrar que o aplicativo MS Contrata + está disponível para IOS e Android e reúne os serviços ofertados na fundação.

Agenfa - As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior do Estado estarão fechadas. O atendimento volta ao normal na quarta-feira (17) após as 13 horas. A emissão de guias pode ser feita no site da Secretaria de Fazenda (Sefaz).

Jucems - No decorrer do ponto facultativo a Jucems não abrirá, e o atendimento ao público será retomado na quarta-feira (17) as 13 horas. Porém, a Junta Digital possibilita a realização de diversos serviços através da internet.