Confira o que abre e o que fecha em Campo Grande amanhã e no dia 1º de janeiro

Centro de Campo Grande - (Foto: Edemir Rodrigues)

Com poucos dias para a finalização de 2020, confira o que vai abrir e fechar no dia 31 e dia 1º em Campo Grande.

Mercados

A Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), informou que os supermercados e hipermercados da Capital vão funcionar dia 31, véspera do Ano Novo, até às 20h. Não haverá funcionamento no dia 1º.

Comercio

De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), o comércio não poderá abrir no Ano Novo (1). Já no dia 31 até às 16h. A ACICG lembrou ainda por meio de nota que, os horários foram pré-estabelecidos na convenção coletiva, bem como, em consonância com o decreto municipal n. 14.551, de 4 de dezembro de 2020, que dispõe sobre toque de recolher e regras de funcionamento dos estabelecimentos.

Shoppings

Campo Grande - No dia 31, o shopping abre das 10h às 18h.

Norte-Sul Plaza - Na mesma data o Norte-sul Plaza, atende das 9h às 18h. E 1º funcionam apenas os espaços de alimentação e lazer de 10h às 22h.

Bosque dos Ipês - Durante a semana de virada do ano, o Bosque segue com atendimento de segunda a sábado, de 11h às 22h e no domingo, de 11h às 20h. Para as vésperas, as lojas, alimentação e entretenimento, assim como a farmácia, abrem de 11h às 18h.

Hemosul

O Hemosul Coordenador de Campo Grande, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, fecha na quinta (31) e na sexta-feira (01). O atendimento retorna no sábado (02), das 7h às 12h, e volta a ser fechado no domingo (03). Na segunda-feira (04) o serviço será normal, das 7h às 17h. Desse mesmo modo funcionará a unidade de Três Lagoas.

Já nas demais unidades do interior o atendimento será até quarta-feira (30) com retorno na segunda-feira (04).

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o feriado prolongado, portanto, emissões de guias para pagamentos deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (04).

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) não terá atendimento ao público no feriado prolongado. Os trabalhos retornam ao normal no início da outra semana. Dúvidas da população podem ser esclarecidas pelos telefones 154, na Capital, e (67) 3368-0500 no interior.

Atendimento Fácil

Com o feriado prolongado, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão permanecem fechadas nesta quinta (31) e sexta-feira (01), voltando a funcionar somente na segunda-feira (04).