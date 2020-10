Confira o que abre e fecha na capital no feriado de Dia de Finados

O comércio não irá abrir na segunda-feira - (Foto: Divulgação/Fecomércio-MS)

Com o feriado do Dia dos Finados na próxima segunda-feira (2), alguns estabelecimentos estarão fechados e alguns serviços à população serão interrompidos. Por isso, confira o que abre e fecha na capital.

Comércio - as empresas do comércio varejista não irão abrir na segunda-feira por determinação da Convenção Coletiva de Trabalho.

Supermercados - as redes de supermercados estão autorizadas para a abertura, os horários de funcionamento são opcionais do estabelecimento.

Shoppings:

Todas as lojas estarão fechadas, somente a praça de alimentação e os locais de lazer estarão em funcionamento.

Bosque dos Ipês – abrirá das 11h às 20h

Norte Sul Plaza – funcionará das 11h às 21h

Pátio Central Shopping – estará fechado neste feriado

Campo Grande – também abrirá das 11h às 20h

Serviços públicos - as repartições públicas do estado também não terão expediente e retornarão com o atendimento no dia (3).

Bancos e casas lotéricas - os bancos e as casas lotéricas de Campo Grande estarão fechados.

Saúde - as unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estarão em funcionamento normal 24h por dia.

Ônibus - no feriado, os ônibus deverão continuar circulando nas ruas de Campo Grande, mas funcionam em ritmo de feriado, com frota reduzida. Os horários podem ser conferidos no site do Consórcio Guaicurus.