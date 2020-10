Confira o funcionamento das repartições públicas no fim de semana e feriado

Na próxima segunda-feira (2) não haverá expediente nas repartições públicas de Mato Grosso do Sul, devido ao feriado nacional de finados, e em conformidade com o decreto “E” nº 1, de 3 de janeiro de 2020.

A medida não abrange serviços considerados essenciais como segurança pública e saúde, que são garantidos por meio de escalas de serviço ou de plantão.

Nesta sexta-feira (30) o expediente ocorre normalmente em todas as secretarias estaduais, fundações e autarquias.

Abaixo veja os serviços que terão os horários alterados devido o feriado prolongado.

Hemosul: As unidades do Hemosul de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados abrem normalmente até sábado (31), fecham na segunda-feira (2) e voltam a funcionar na terça-feira (3), assim como as unidades de Ponta Porã, Paranaíba e Coxim.

Rede Fácil: A Rede Fácil permanecerá fechada na segunda-feira, e retoma o atendimento ao público na terça-feira (3), das 08h às 16h nas unidades Aero Rancho, Guaicurus e General Osório, e das 11h às 20h no Bosque dos Ipês.

Detran: As agências do Detran de todo o Estado estarão fechadas no feriado de finados e voltam a atender normalmente na terça-feira (3). A instituição reforça que existem mais de 50 serviços disponíveis na plataforma Meu Detran e também no aplicativo Detran Mobile. Serviços como renovação de habilitação, comunicação de venda e licenciamento anual podem ser realizados sem precisar se deslocar até uma agência.

Agenfa: As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior do Estado estarão fechadas no dia 2 de novembro. O atendimento se normaliza na terça-feira (3). Porém, quem precisar emitir guias pode acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), que funciona 24h por dia.

Jucems: No feriado não haverá atendimento presencial na Jucems, mas a Junta Digital possibilita a realização de diversos serviços através da internet 24h por dia, sete dias por semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

MS Digital: Outra opção é utilizar os mais de 70 serviços disponíveis no aplicativo MS Digital, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Saul Schramm