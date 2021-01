Confira duas sobremesas fáceis e rápidas para adoçar o seu final de semana

Da Redação com Tudo Gostoso

Brownie - (Foto: Divulgação)

Já sabe o que vai servir de sobremesa neste final de semana? Pensando em te ajudar, separamos duas receitas fáceis e rápidas para você fazer para a sua família.

Mousse de Limão

O mousse é uma boa opção

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1/2 xícara de suco de limão (esse suco é puro mesmo, sem água, é só espremer o limão)

Modo de preparo

Coloque no liquidificador o creme de leite (com soro mesmo) e o leite condensado.

Bata um pouco e depois vá acrescentando o suco do limão, aos poucos.

Ele vai ficar bem consistente, leve à geladeira.

Brownie

Ingredientes

6 colheres (sopa) bem cheias de margarina (sem sal)

3/4 de xícara (chá) achocolatado

1/2 xícara (chá) chocolate em pó

1 e 1/4 xícara (chá) farinha de trigo

2 xícaras (chá) açúcar

4 ovos

2 pitadas de sal

1 colheres (chá) extrato ou essência de baunilha

1 tablete de chocolate meio amargo picado em cubinhos

1/2 xícara (chá) de nozes picadas (ou castanhas de caju granulada)

Modo de preparo

Misture os ovos e o açúcar e depois agregue todos os ingredientes até formar um creme uniforme.

Despeje numa assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno médio por 40 minutos.

O brownie está pronto quando a parte de cima está levemente corada e ao se espetar um palito o mesmo está levemente úmido (devido ao

chocolate derretido).

Corte em quadrados ainda quente e sirva com uma bola de sorvete de creme, ou congele num saquinho para freezer.

Para descongelar, coloque o brownie num prato de sobremesa e aqueça no micro-ondas, potência alta, por 1 minuto.