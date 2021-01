Confira como fazer uma torta de frango deliciosa e fácil

Torta de frango - (Foto: Reprodução/Tudo Gostoso)

A receita de torta de frango tradicional, daquela bem saborosa, é bem vinda em todos os momentos do dia. Todo mundo gosta! Confira a receita:

Massa:

500 ml de leite

250 ml de óleo de soja

3 xícaras de farinha de trigo

1 colher (café) de sal

4 ovos

2 colheres (café) de fermento

25 g de queijo parmesão ralado

1 pitada de orégano

Recheio:

1 peito de frango grande cozido por 30 minutos em panela de pressão e desfiado

1 lata de palmito picado

1 lata de ervilha com milho

100 ml de molho de tomate

1 tomate picado

1 cebola picada

azeitonas

orégano

Como fazer?

Recheio:

Misture todos os ingredientes em uma bacia até obter uma consistência firme e reserve.

Massa:

Reserve o queijo.

Bata os demais ingredientes da massa no liquidificador e acrescente por último o fermento.

Despeje metade da massa em uma assadeira grande de inox ou alumínio, untada com manteiga.

Acrescente o recheio por cima e cubra com o restante da massa.

Polvilhe queijo parmesão e coloque para assar em forno alto (220° C), preaquecido, por 40 minutos.