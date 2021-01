Confira como fazer três receitas geladas para este fim de semana

Bolo gelado é uma das receitas - (Foto: Divulgação)

Bolo gelado

Bolo gelado - (Foto: Reprodução/Tudo Gostoso)

Ingredientes

Massa:

4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 copo (americano) de suco de laranja

1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura:

1 garrafa pequena de leite de coco

1 garrafa de leite (utilize a mesma garrafa do leite de coco como medida)

1 lata de leite condensado

1 pacote de coco ralado sem açúcar

Modo de preparo

Massa:

Em uma batedeira, bata as claras em neve acrescentando o açúcar aos poucos e bata por 3 minutos.

Adicione as gemas, o trigo, o suco e continue batendo até formar uma massa homogênea.

Por último, adicione o fermento e bata por mais 40 segundos na menor velocidade da batedeira.

Despeje a massa em uma forma média e untada.

Asse em forno preaquecido em temperatura média de 180 °C por 40 minutos ou até dourar.

Cobertura:

Em uma tigela, misture o leite de coco, o leite, o leite condensado e reserve.

Após 40 minutos, retire o bolo do forno e fure toda a sua superfície com um garfo para facilitar a penetração da cobertura.

Com o bolo ainda quente, despeje a cobertura sobre ele e salpique por cima o coco ralado.

Leve a geladeira por 3 horas, depois corte o bolo em quadrados do tamanho que preferir e embrulhe com papel alumínio.

Conserve na geladeira.

Pavê de limão

Pavê de limão - (Foto: Reprodução/Tudo Gostoso)

Ingredientes

1 pacote de bolacha de maisena de 200g

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1/2 copo de suco de limão puro

Raspas de limão

Modo de preparo

Umedeça as bolachas com água sem abusar.

Forre o pirex com estas bolachas umedecidas com água.

Bata no liqüidificafor a lata de leite condensado, o creme de leite e o suco de limão puro.

Despeje sobre as bolachas e enfeite com um pouco de raspas de limão.

Sirva bem gelado.

Sorvete fácil

Sorvete fácil - (Foto: Reprodução/Tudo Gostoso)

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 gelatina de qualquer sabor

Modo de preparo

Faça a gelatina normalmente e não leve à geladeira.

Depois que pronta, ainda quente, coloque no liquidificador junto com o leite condensado e o creme de leite.

Bata bem.

Depois leve ao congelador em um refratário tampado para não formar blocos de gelo.

Depois de congelado, retire do congelador e bata na batedeira para ficar cremoso.

Volte para o congelador.