Confira como fazer Empanadas de Carne de forma simples e com ingredientes facilmente encontrados

Com ingredientes que podem ser facilmente encontrados nos mercados e atacarejos da Capital, as empanadas de carne é a opção perfeita para quem quer variar o cardápio do lanche ou mesmo preparar algo diferente para saborear junto com a família. Pensando nisso, a chef de cozinha, Michele Crispim, foi convidada pelo Fort Atacadista a ensinar essa receita, desde a compra dos materiais ao preparo.

Michele foi a grande vencedora do programa MasterChef no ano de 2017 e de lá pra cá, tem se dedicado exclusivamente ao universo gastronômico, sempre compartilhando receitas em suas redes sociais, além de ministrar workshops e participar de eventos culinários. Para a produção das empanadas, a chef mostra dicas que abordam o preparo da massa e também do recheio, bem como as opções para potencializar o sabor dessa receita.

Na hora de comprar os insumos, os atacarejos são as alternativas viáveis. O Fort Atacadista, por exemplo, traz grande variedade de marcas, com opções de pagamento diferenciadas por meio do Vuon Card. "Nosso objetivo é sempre diversificar os produtos para que os clientes tenham mais possibilidades de escolha. E nas lojas Coronel Antonino e Parati, temos o Açougue Carne Fresca, onde é possível encontrar 47 cortes diferentes, vendidos em bandejas, mas mantendo preços populares", destaca a coordenadora de marketing regional do Fort, Rafaellen Duarte.

O vídeo com as dicas será postado no perfil oficial do Fort Atacadista no instagram (@fortatacadista) e, ainda, no site.

Confira a receita:

Ingredientes

Massa:

2 xícaras de água

1 e 1/2 colher (sopa) de sal

3 e 1/2 colheres (sopa) de banha de porco

6 a 7 xícaras de farinha de trigo

1 ovo para pincelar

Recheio:

2 batatas cortadas em cubinhos e cozidas em água com sal

500g de carne (patinho)

Sal e pimenta-do-reino

1 colher (sopa) de manteiga

7 colheres (sopa) e mais 1 colher (chá) de banha (ou azeite)

2 cebolas em fatias finas

8 talos de cebolinhas picadas

1 colher (sopa) de páprica picante

1/2 colher (chá) de cominho em pó

2 ovos cozidos picados

Preparo

Massa:

- Ferva a água com sal numa panelinha, junte a banha. Transfira para uma vasilha e deixe esfriar.

- Junte aos poucos a farinha à salmoura com banha, misturando com as mãos até chegar a uma bola com a massa.

- Sove a massa em superfície enfarinhada, divida e abra (3 cm de espessura). Corte em discos (12 cm de diâmetro), cubra com filme plástico e reserve.

Recheio:

- Limpe bem a carne e corte em pedacinhos de 3 mm. Tempere com sal e reserve.

- Derreta a manteiga numa frigideira com 1 colher (chá) da banha, junte a cebola, a cebolinha e refogue sem dourar. Retire do fogo e reserve.

- Aqueça duas colheres (sopa) de banha em uma frigideira e refogue a carne. Depois de pronta, espalhe a carne numa assadeira para evitar formação de vapor.

- Ponha a carne no recipiente com a cebola, misture bem. Tempere com páprica, cominho, mexa. Junte a batata, os ovos e 5 colheres de banha derretida. Adicione sal e pimenta, a gosto. Cubra com filme plástico até esfriar e recheie as empanadas.

- Pincele cada empanada com o ovo batido e asse em forno médio preaquecido até o topo dourar.

