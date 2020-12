Confira as receitas de pratos saudáveis para a ceia de Ano Novo

Uma das receitas é o bolo de amêndoas com chocolate - (Foto: Divulgação)

Quer fazer diferente na ceia de virada deste ano? Geralmente as festividades de fim de ano são sempre marcadas por mesas com pratos típicos desta época do ano e, muitas vezes, bastante calóricos.

Apesar disso, é possível caprichar no cardápio, escolhendo opções saudáveis para evitar aquela sensação de ter "passado da conta" na hora da refeição.

Para ajudar nas escolhas, a nutricionista da Unimed Campo Grande, Allessyane Cleyti da Silva, preparou algumas sugestões. Assim, além de fazer bem para o organismo, aquela mudança de hábito que faz parte dos planos de muitas pessoas pode ter início no primeiro dia de 2021.

Confira algumas receitas:

Farofa festiva integral

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farelo de aveia;

3 colheres (sopa) óleo de milho/girassol ou azeite de oliva;

2 ovos;

1 cebola picada;

2 dentes de alho picados;

2 colheres (sopa) de uva passas (se gostar);

10 azeitonas picadas (se gostar);

½ xícara de cenoura ralada;

Sal a gosto;

Ervas a gosto (orégano, louro, salsa, alecrim, entre outros que preferir).

Modo de Preparo

Misturar o alho, a cebola e a cenoura e refogar no óleo;

Bater o ovo e acrescentar a mistura, mexendo sem parar;

Adicionar o farelo de aveia e mexer até dourar;

Misturar as azeitonas, as uvas passas e mexer;

Temperar com sal e ervas frescas picadinhas.

Quibe de Quinoa

Ingredientes

500g de carne moída;

1 xícaras de (chá) de grão de quinoa;

1 cebola grande;

1 xícara de chá de hortelã;

1/4 de xícara de azeite de oliva;

Sal a gosto;

Pimenta síria;

Água.

Modo de Preparo

Em uma panela ferva a água. Diminua o fogo, coloque a quinoa em grão e deixe de 10 a 12 minutos em fogo baixo. Coe e deixe esfriar (para a quinoa crescer);

No processador ou liquidificador coloque a cebola cortada grosseiramente, com a hortelã e o azeite;

Misture esse tempero com a carne, coloque a pimenta e o sal a gosto. Misture bem;

Acomode o quibe em uma assadeira. Faça cortes quadradinhos e asse no forno por cerca de 35 minutos.

Maionese de cenoura

Ingredientes

4 cenouras grandes;

Suco de meio limão;

1/4 de azeite extra virgem;

1 dente de alho;

1/4 colher de chá de sal;

1 colher de sopa de amaranto.

Modo de Preparo

Cozinhar a cenoura e processar (ou liquidificar) todos os ingredientes até formar uma pasta única;

Servir frio com canapés, saladas, pães, etc.

Pavê de frutas

Ingredientes

1 vidro de purê de frutas;

1 pacote de cookies integrais de nozes;

½ xícara (chá) de uva passa;

½ xícara (chá) de damascos picados.

Modo de preparo

Quebrar grosseiramente os cookies integrais de nozes. Em taças individuais, coloque uma camada de cookies, uma camada de purê de frutas e finalize com o damasco e a uva passa.

Bolo de amêndoas com chocolate

Massa

4 ovos;

1 e ½ xícara de farinha de amêndoas ou nozes;

1 xícara de farinha de coco;

½ xícara de açúcar demerara ou xilitol;

1 colher de chá de essência de baunilha (se preferir);

1 colher de sobremesa de fermento químico.

Cobertura

3 quadradinhos de chocolate 70% cacau;

3 colheres de sopa de leite de coco.

Preparo

Coloque os ovos, o açúcar demerara/ xilitol e a baunilha em um liquidificador e bata até ter uma mistura aerada;

Acrescente a farinha de amêndoas /nozes e de coco e o fermento químico. Volte a bater até ter uma mistura homogênea;

Leve ao forno por 20 minutos a 180°C;

Para a cobertura, junte os ingredientes e leve ao micro-ondas por 30 segundos ou ao fogo até diluir o chocolate por completo;

Jogar por cima do bolo ainda quente e servir.