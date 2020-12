Confira as dicas de segurança do Corpo de Bombeiros para um feriado em segurança 

Vai viajar com a família? Além das medidas de biossegurança contra o coronavírus é preciso ficar atentos a cuidados essenciais, principalmente se no roteiro estão inclusas atrações como piscina, lagos, rios, etc.

Pensando justamente nesses riscos, principalmente em caso de crianças e adolescentes, o Corpo de Bombeiros Militar orienta alguns cuidados com a segurança para que as pessoas possam aproveitar sem problemas. O telefone de emergência dos Bombeiros é 193.

Confira abaixo as orientações para diversas situações:

Afogamentos

a) Caso presencie um afogamento, só tente salvar a vítima caso seja habilitado e esteja em boas condições físicas para a ação; caso contrário, se for possível a aproximação, lance algum objeto flutuante (boia, isopor, prancha, etc) que ajude a vítima a flutuar ou que possa agarrar e ser tracionada para a margem (cordas, galhos com boa resistência, etc);

b) Acione o guarda vidas ou o Corpo de Bombeiros Militar através do telefone de emergência “193”;

c) Piscinas de clubes e condomínios devem possuir acessos restritos e placas com informações;

d) Pais e/ou responsáveis devem dedicar atenção integral às crianças;

e) A existência de guarda-vidas não substitui a atenção e responsabilidade dos pais e/ou responsáveis;

f) Não faça uso de bebidas alcoólicas antes ou durante a permanência na água;

g) Obedeça às orientações e determinações dos guarda-vidas;

h) Respeite as sinalizações de alerta e proibição;

i) Evite brincadeiras que coloquem a segurança em risco, tais como “briga de galo”, “caldo”, competições de apneia (segurar o fôlego), entre outras;

j) Evite mergulhos “de ponta” em locais que não possuam conhecimento sobre a profundidade e relevo subaquático.

Orientações Diversas

Atenção: Se ver alguém passando mal, ligue para 193

a) Se for viajar, feche o registro do gás de cozinha;

b) Não deixe equipamentos elétricos ligados, nem brasas em fogões, lareiras, cinzeiros ou velas acesas;

c) Caso alguém não se sinta bem perto de você, acione o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193;

d) Mantenha crianças sob constante vigilância, identificando-as com pulseiras ou crachás plastificados contendo seu nome e seu telefone;

e) Caso encontre uma criança perdida, leve-a a uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar ou da Polícia Militar para que os pais e/ou responsáveis possam ser localizados;

f) Beba muita água mineral e sucos de frutas naturais;

g) Leve em sua bagagem seus remédios de uso contínuo para evitar problemas de não os encontrar para comprar na cidade em que você estiver;

h) Mantenha seu veículo com a manutenção em dia;

i) Não dirija cansado, com sono ou sob a influência de álcool ou drogas;

j) Respeite os limites de velocidade e sinalizações.

Bruno Chaves, Subcom

Foto: Saul Schramm