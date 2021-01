Concurso Prefeitura Brasilândia está com as inscrições abertas

Brasilândia-MS - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura Brasilândia, a 285 km de Campo Grande divulgou o edital com a finalidade de preencher, por tempo determinado, 27 vagas para ensino fundamental, médio e superior. Os salários oferecidos variam de R$ 1.100,00 a R$ 8.526,40. As contratações serão realizadas por prazo temporário de até seis meses, a contar do início do exercício, podendo ser prorrogado por igual período.

As inscrições estão abertas desde a última quinta-feira (14) e vão até 21 de janeiro das 07h às 11h, exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Ranulpho Marques Leal, 495, centro de Brasilândia. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Seleção - O concurso Prefeitura Brasilândia será de prova escrita, com questões de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos e prova de títulos para os cargos de nível superior, ambas de caráter classificatório. A prova objetiva será realizada no dia 31 de janeiro de 2021, nas dependências da Escola Municipal Antônio Henrique Filho, município de Brasilândia-MS, das 8h às 11h horário local.

O processo terá validade de um ano, a contar da data do ato de homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Secretaria de Educação.