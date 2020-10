Concurso com salário de até R$ 12,4 mil recebe inscrições até novembro

São oferecidas 126 vagas - Arquivo

A Prefeitura de Bandeirantes, a 68 km de Campo Grande, abriu concurso público para preencher 126 vagas. As oportunidades são para diversas áreas do conhecimento e os salários variam entre R$ 1.065,75 e R$ 12.485,48 . As inscrições estão abertas e seguem até o dia 15 de novembro.

Confira a lista completa de vagas:

Nível superior: Analista de Controle Interno; Auditor Fiscal de Tributos Municipais; Fiscal de Vigilância em Saúde (Fiscal de Inspeção Municipal); Gestor de Ações Assistenciais I (Assistente Social); Gestor de Ações Assistenciais I (Psicólogo); Gestor de Ações Assistenciais II (Pedagogo); Gestor de Apoio ao Esporte (Profissional de Educação Física); Gestor de Atividades de apoio Escolar I (Nutricionista); Gestor de Atividades Organizacionais I (Administrador); Gestor de Atividades Organizacionais I (Analista de Sistemas); Gestor de Atividades Organizacionais I (Jornalista); Gestor de Operação e Fiscalização (Contador); Profissional de Enfermagem (Enfermeiro); Profissional de Odontologia (Odontólogo), Profissional de Saúde Pública II (Assistente Social); Profissional de Saúde Pública II (Psicólogo); Profissional de Saúde Pública III (Farmacêutico/Bioquímico); Profissional de Saúde Pública III (Nutricionista); e Profissional de Medicina II (Médico de Estratégia de Saúde de Família); Procurador Municipal (Advogado).

Área da educação: Professor Regente de Ensino Infantil; Professor de Ensino Fundamental do 1o ao 5o anos; Professor de Artes Ensino Fundamental; Professor da Educação Física Ensino Fundamental.

Nível médio com atividade regulamentada: Técnico Agrícola; Técnico de Atividades Organizacionais (Técnico Contábil); Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico em Enfermagem); Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico em Higiene Dental); Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico em Radiologia); e Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico de Laboratório).

Nível médio: Agente Comunitário de Saúde; Agente de Combate as Endemias; Assistente de Atividades Organizacionais III; Fiscal de Tributos Municipais; Técnico de Ações Assistenciais (Orientador Social) Técnico de Ações Assistenciais (Cuidador Social); Técnico de Apoio Escolar (Assistente de Educação Infantil); Técnico de Apoio Escolar (Secretário Escolar); Técnico de Atividades Organizacionais (Técnico de Informática); Técnico de Atividades Organizacionais (Técnico de Recurso Humano).

Nível fundamental: Agente Condutor de Veículos I (Motorista De Veículos Leves); Agente Condutor de Veículos III (Motorista de Caminhão Caçamba); Agente Condutor de Veículos III (Motorista de Veículos da Saúde); Agente de Serviços Especializados II (Operador de Retroescavadeira); Agente de Serviços Especializados II (Operador de Mini Carregadeira); Agente de Serviços Especializados II (Operador de Motoniveladora); Agente de Serviços Especializados II (Operador de Pá Carregadeira). Especializados I (Eletricista); Agente de Serviços Especializados I (Pintor); Agente de Serviços Especializados I (Pedreiro); Agente de Serviços Especializados II (Mecânico de Máquinas e Veículos); Agente de Serviços Operacionais (Gari); Agente de Serviços Operacionais (Vigia); Agente de Serviços Operacionais (Auxiliar Mecânico); Assistente de Apoio Escolar I (Agente de Merenda); Assistente de Apoio Escolar II (Agente de Disciplina); Assistente de Atividades Organizacionais I (Agente de Limpeza); e Assistente de Serviços de Saúde (Agente de Merenda).

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Cultura). A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 200.

Confira AQUI o edital