Candidatos do concurso de 2018 da PM e Bombeiros farão teste de aptidão física a partir desta semana

Provas serão realizadas com todas as medidas de biossegurança - ( Foto: Edemir Rodrigues/Saul Schramm )

Os candidatos do concurso público, de 2018, para a Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares, amparados por decisão judicial, poderão realizar os exames de capacidade física a partir desta semana. O anúncio é da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização.

Provas serão realizadas com todas as medidas de biossegurança

O exame de Capacidade Física do concurso público de provas para ingresso nos quadros de oficiais e praças da Polícia Militar será realizado, em duas etapas, no dia 26 de janeiro. Já no caso do concurso de Bombeiros acontecerá nos dias 30 e 31 deste mês.

“A realização dos exames foi organizada levando em consideração todas as medidas de biossegurança necessárias e serão acompanhadas por um bombeiro militar da área da saúde para mitigar o risco de contágio”, explica a titular da pasta, Ana Nardes.

A secretária ainda comenta que a retomada das fases do concurso se deve ao fato de que atualmente grande parte da população já possui informações mais precisas sobre o coronavírus e suas formas de prevenção.

“Durante o ano de 2020 com o advento da pandemia, ficamos limitados quanto ao cumprimento de algumas ordens judiciais do concurso de 2018 dos Bombeiros e da Polícia Militar. Agora convocamos aproximadamente 60 candidatos e daremos início pelo TAF e exames de saúde, posteriormente o exame psicológico, para dar continuidade aos concursos e assim definir a ordem de classificação”.

Os nomes dos candidatos, as etapas e o cronograma dos concursos, podem ser conferidos nos editais publicados na edição nº 10.380 do Diário Oficial do Estado, que foi veiculado no dia 18 de janeiro. Também cabe salientar que a entrada nos locais de prova é permitida somente para candidatos.

Confira os locais, data e horário dos Exames de Capacidade Física:

Polícia Militar de MS – 26 de janeiro de 2021

Etapa I - Centro Olímpico Vila Nasser

Rua São Manoel, número 8

Bairro Vila Nasser

Nessa etapa, os candidatos farão provas de teste de corrida de 12 minutos.

A prova terá início às 07h (horário de Mato Grosso do Sul)

Etapa II – Fechamento dos portões às 13h

No Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças

Na Rua Marina Luiza Splenger, 240

Bairro Ana Maria Couto

Os candidatos farão flexão e extensão de membros superiores na barra fixa, para o sexo masculino, flexão de braços no solo (exercícios de apoio), para o sexo feminino, flexão abdominal, carl-up, para ambos os sexos.

Corpo de Bombeiros de MS

Provas dos bombeiros serão realizadas em dois dias

Etapa I - composta pelos seguintes testes: barra fixa, abdominal tipo remador e apoio de frente ao solo, em 4 apoios, e teste de natação de 50 metros para ambos os sexos:

Local: Colégio Militar de Campo Grande

Endereço: Av. Presidente Vargas, 2800

Bairro: Santa Carmélia

Data: 30 de janeiro de 2021

Fechamento dos portões às 07h30min (horário de Mato Grosso do Sul)

*Os candidatos para o quadro de oficiais especialistas e de saúde realizarão conjugado (burppee), ao invés da barra fixa.

Etapa II - Escalada vertical de 12 metros e corrida de 50 metros com transporte de carga, para ambos os sexos:

Local: Quartel do 1o GBM

Endereço: Avenida Costa e Silva, 901

Bairro: Vila Progresso

Data: 30 de janeiro de 2021

Fechamento dos portões às 14h (horário de Mato Grosso do Sul)

*Os candidatos para o quadro de oficiais especialistas e de saúde realizarão apenas a escalada vertical de 12 metros.

Etapa III - composta pelo teste de corrida de 2.400 metros, para ambos os sexos.

Local: Colégio Militar de Campo Grande

Endereço: Av. Presidente Vargas, 2800

Bairro: Santa Carmélia

Data: 31 de janeiro de 2021

Fechamento dos portões às 07h30min (horário de Mato Grosso do Sul).