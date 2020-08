Concessionária de energia realiza melhorias no atendimento nos Fáceis por determinação do Governo

Fáceis terão mais oferta de serviços - Foto: Divulgação

O Governo do Estado adotou medidas de biossegurança, novos horários de funcionamento e realizou adequações nos serviços prestados para evitar a proliferação da Covid-19 nos Fáceis. Com o aumento na demanda dos serviços oferecidos pela concessionária de energia, a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) se reuniu com os diretores da Energisa para reforçar o pedido de ampliação da capacidade de atendimento nas unidades.

Seguindo a solicitação da SAD, a concessionária instalou um totem de autoatendimento na unidade do Fácil Bosque dos Ipês, onde o cidadão pode realizar pagamento de conta no cartão de débito (bandeiras Visa ou Master), emissão de segunda via, religação, parcelamento de débito, troca de titularidade e comprovante cadastral. Com a instalação desta semana, o dispositivo está presente em toda a rede Fácil.

Outra novidade é que os serviços oferecidos pelo call center foram ampliados. Agora é possível realizar negociação, renegociação, ligação nova e troca de titularidade. Também vale destacar que os canais de atendimento, incluindo totens, call center, aplicativo e site, passaram a realizar o parcelamento de débitos em até 12x no cartão de crédito.

Além das unidades do Fácil, a concessionária ainda realiza atendimento na Agência Centro, que está localizada na Avenida Calógeras, nº 2.499, e pelos canais digitais como site, aplicativo Energisa ON, WhatsApp (67) 99980-0698 e central de atendimento 0800 722 7272.

Atendimento nas unidades Fácil

O horário de atendimento nas unidades Guaicurus, General Osório e Aero Rancho é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Já a agência localizada no Shopping Bosque dos Ipês é das 11h às 19h.

Os locais também concentram as atividades da Sejusp, correspondente bancário, Detran, Agenfa e Funtrab. Por decisão das diretorias das empresas ou vinculadas, estão suspensos os atendimentos da Agehab, Águas Guariroba e Tribunal Regional Eleitoral.