Compras no Fort Atacadista podem ser pagas com PIX

Uma revolução digital está facilitando a vida do consumidor brasileiro. O PIX, meio de pagamento digital criado pelo Banco Central, em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia, agora é uma facilidade oferecida aos clientes da rede de atacarejo Fort Atacadista.

Após realizar suas compras em qualquer unidade da rede no Brasil, basta informar ao Operador de Caixa que o pagamento será feito pelo PIX. Há uma função em que o colaborador aciona e aparece o QR Code do PIX na tela. Ao cliente, basta abrir o aplicativo de seu banco, identificar: pagar com Pix, escanear o QR Code, confirmar o valor e realizar o pagamento, em segundos.

De acordo com Aguimar Santana, gerente de operações do Fort Atacadista, o sistema é prático e rápido. "Os clientes estão aderindo bastante à nova modalidade. A ferramenta do PIX é bem-vinda, pois agiliza os pagamentos, não há contato algum e em tempos de pandemia essa segurança é importante. Sempre vamos buscar tecnologia e soluções que proporcionem mais conforto ao nosso público", comentou Aguimar.

Segundo pesquisa do Ibope, encomendada pelo C6 Bank, 60% dos internautas têm preferência pelo serviço. Além disso, o levantamento mostra que a intenção de uso para pagamentos de contas de consumo e serviço também é grande. 56% dos entrevistados pretendem utilizar o Pix para pagar contas de telefone, água e luz e 45% devem usá-lo em estabelecimentos comerciais. Os dados foram publicados pelo site E-investidor, do jornal Estadão.

Para a especialista em Direito do Consumidor, Dra. Jaqueline de Souza, há uma tendência de mudança na forma como os brasileiros se relacionam com os meios de pagamento e dinheiro. "Isso é positivo, pois esta praticidade na hora de pagar as compras, deve levar o sistema bancário brasileiro para outro patamar de inovação. Os usuários podem cadastrar de uma até cinco chaves PIX relacionadas a uma mesma conta. Vai permitir ao consumidor organizar melhor suas despesas e planejar gastos e investimentos", disse.

Em Campo Grande, as sete lojas do Fort Atacadista funcionam de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, nos endereços: