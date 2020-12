Comportamento do turista campo-grandense é tema de pesquisa divulgada pela Sectur

A maioria das pessoas pesquisadas confiam nas medidas de biossegurança - (Foto: VisitMs)

Pesquisa divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) mostra os hábitos de viagem da população da capital antes e depois da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, a pesquisa teve a participação de 567 pessoas de 34 municípios do Estado. Porém, em sua divulgação, o Observatório da Prefeitura Municipal selecionou somente as respostas que correspondem ao município de Campo Grande para serem analisadas, o que equivale a 326 delas, tendo uma margem de erro de 5,4% e grau de confiança de 95%.

De acordo com o material, a maioria das pessoas pesquisadas confiam nas medidas de biossegurança. 39% responderam que confiam parcialmente e 37% confiam, somando as duas respostas tem-se 76%. Isto indica que grande parte da população acredita nas medidas de precaução que vêm sendo tomadas para que o turismo ocorra de forma segura.

Em relação à pretensão de viajar em 2020, 94% dos respondentes demonstraram que tinham essa intenção antes da pandemia atingir o Brasil. Desses 94%, 38% optaram por cancelar, 24% mantiveram os planos e 38% adiaram a viagem.

Os que mantiveram suas viagens optaram por se deslocar mais nos meses de outubro, novembro e dezembro. Sobre o próximo destino, a resposta mais citada foi o interior do estado.

O material foi produzido pelo Observatório de Turismo de Campo Grande em parceria com o Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul, Observatório de Turismo de Bonito e Observatório de Turismo de Corumbá, a pesquisa Sondagem do Turista em Potencial e está publicado no site da Sectur

Confira essas e outras informações pelo link: http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/sondagem-de-turismo-em-potencial-2020/