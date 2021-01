Comper vai ajudar Cotolengo a estruturar dependências com Troco Solidário

Fundado em 20 de julho de 1996 em Campo Grande, o Cotolengo Sul-Mato-Grossense presta atendimentos específicos, como fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, assistência social, entre outros - (Foto: Divulgação)

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense, entidade que atende cerca de 350 crianças carentes com paralisia cerebral grave, será beneficiado com o Troco Solidário arrecadado entre janeiro e fevereiro deste ano nas 11 lojas da rede de supermercados. A verba doada pelos clientes nos caixas ao realizar suas compras, por meio de moedas, será investida na estruturação do local e usada para pagar gastos mensais.

Conforme o padre Valdeci Marcolino, diretor-presidente do Cotolengo, a entidade se sente honrada em ser contemplada mais uma vez pelo troco solidário. "Nós estamos muito felizes e satisfeitos. Somos uma instituição que atende crianças com paralisia cerebral grave e de famílias em condições de vulnerabilidade social. O ano de 2020 foi muito difícil para nossa instituição, uma vez que deixamos de receber as crianças no atendimento integral sendo necessário percorrer os lares. Essa doação chega em um momento de grande necessidade, já que todos os nossos gastos são custeados por meio de eventos que não puderam ser organizados em decorrência da pandemia".

Fundado em 20 de julho de 1996 em Campo Grande, o Cotolengo Sul-Mato-Grossense presta atendimentos específicos, como fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, assistência social, entre outros. Além dos atendimentos na policlínica, a instituição abriga dez pessoas, com idades entre 18 e 59 anos, para tratamento numa residência inclusiva que possui 350 m², construída no terreno da própria entidade.

Padre Valdeci também explica que essas dez pessoas que moram na residência inclusiva possuem algum tipo de deficiência ou paralisia. No local elas têm à disposição sete quartos, sala de televisão, cozinha, espaço externo, farmácia e uma equipe de 28 pessoas responsáveis pelo funcionamento do lugar, que é mantido por meio de convênio com a Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho).

Conforme Fernanda Bardauil, gerente de relacionamento do Comper, "o Cotolengo sempre precisa de ajuda para que as atividades não parem. Pelo valoroso trabalho prestado às crianças ali assistidas, a rede de supermercados mantém uma parceria com a entidade que já dura muitos anos. Em meio à pandemia, a instituição que, antes realizava eventos para angariar recursos, passou a enfrentar dificuldades e por isso estamos colaborando mais uma vez para que a verba arrecadada pelo troco dos clientes seja investida em benfeitorias locais e pagamento de funcionários".

Parceria – Além da parceria do troco solidário entre Comper e Cotolengo, Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira (Comper, Fort Atacadista e Bate Forte), doou à entidade no dia 4 de fevereiro do ano passado uma camiseta oficial do jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol, ídolo do Flamengo, assinada por ele e outros jogadores do time na final da Libertadores 2019, no sentido de ajudar a instituição a estruturar a residência inclusiva, inaugurada em 15 de julho.

No local construído com recursos de 210 mil reais, o Grupo Pereira investiu R$ 13,8 mil para a compra de móveis e eletrodomésticos, como geladeira, freezer, camas, colchões, lavadora e secadora de roupas, inalador e nebulizador, conjunto de sofá, fogão, forno elétrico, umidificador e purificador de ar, medidor de pressão arterial, entre outros. Essa verba foi adquirida justamente pela rifa social da camiseta oficial do Flamengo, sendo que a residência ainda contou com recursos de R$ 27.893,00 de vaquinha social, R$ 137 mil da Associação Anjos da Guarda, além de ajuda final de um grupo de senhoras da sociedade campo-grandense.