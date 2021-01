Comper entrega R$ 87,8 mil à ONG que protege Pantanal e fundação que cuida de crianças

Entrega das doações - (Foto: Roberto Higa)

Nessa quarta-feira (13), no Hiper Center Jardim dos Estados, a ONG Instituto SOS Pantanal e a Fundação Barbosa Rodrigues, receberam R$ 43.908,80, cada, totalizando R$ 87.817,60. Foi a última entrega do Troco em Dobro, instituído pela rede de supermercados no segundo semestre de 2020, no intuito de contemplar não só uma, mas duas entidades sociais que prestam serviços relevantes à população.

O Troco Solidário foi criado em 2007, a partir de um projeto abraçado pelo setor de relacionamento e eventos do Comper de Campo Grande, e depois estendido à bandeira Fort Atacadista e às lojas Comper nos estados em que há empreendimentos do Grupo Pereira. No caso do Comper, uma instituição é beneficiada a cada dois meses e entre novembro a dezembro a escolhida foi a Fundação Barbosa Rodrigues, que presta atendimento a crianças e adolescentes por meio de aulas de música.

Conforme Maria Veronica Sáfadi Alves Nogueira, voluntária que coordena projetos culturais, “a Fundação Barbosa Rodrigues se sente muito feliz com a arrecadação do Troco Solidário, foi maravilhosa”. Ainda segundo ela, devido à pandemia da covid-19, as atividades de musicalização infantil ficaram paradas no ano passado, mas em 2019, a musicalização instrumental (violino, violoncelo etc.) envolveu 170 crianças e adolescentes.

Maria Veronica Sáfadi Alves Nogueira, voluntária que coordena projetos culturais, “a Fundação Barbosa Rodrigues (Foto: Roberto Higa)

“Assim que a pandemia estiver estabilizada por conta da vacina, nosso plano é que as aulas retornem, afinal, esse projeto abre inúmeros horizontes para crianças e adolescentes de baixa renda e risco social. Desde 2005, quando iniciamos o projeto da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues, o Comper é nosso parceiro”, enfatiza Maria Veronica. Atualmente, os instrutores musicais são ex-alunos do projeto, coordenados pelo maestro Eduardo Martinelli, que é o regente titular da Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande.

Pantanal em chamas

O fogo que destruiu parte do Pantanal já incinerou mais de 3 milhões de hectares. Segundo balanço do governo do Estado, só em Mato Grosso do Sul o bioma já perdeu 1,408 milhão de hectares. Além disso, no Mato Grosso, as chamas consumiram outros 2,053 milhões de hectares.

Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai SOS Pantanal (Foto: Roberto Higa)

Diante desse cenário, o Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai SOS Pantanal, que desde 2009 tem a missão de informar e promover o diálogo para um Pantanal sustentável, foi escolhido pelo Comper para receber o troco em dobro, com o mesmo valor arrecadado para a Fundação Barbosa Rodrigues.

Segundo Jeferson de Paula Almeida, responsável pela parte estrutural do instituto, “assim como qualquer outra ONG, que também depende de recursos de terceiros para sobreviver, a nossa é assim e por isso ficamos imensamente agradecidos por nossa escolha em participar do troco em dobro. Desde julho do ano passado o Pantanal vem enfrentando problemas em relação às queimadas e o Brasil se mobilizou a apoiar o instituto nos serviços de proteção desse bioma, desde o segundo semestre do ano passado”. “Esse recurso é de grande valia para o instituto e será utilizado para a manutenção da sede, bem como para estruturação, montagem e compra de equipamentos de brigadas que serão instaladas no bioma, tanto na área localizada em MS, quanto na localizada em MT”.

Soma de esforços – Como o Grupo Pereira possui lojas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito Federal e todas aderem ao programa que convida clientes a arredondarem o seu troco no final de cada compra, por meio da soma de esforços de todas as praças, já foram doados mais de 11 milhões de reais a 365 instituições assistenciais, impactando e promovendo a melhoria da qualidade de vida de mais de 250 mil pessoas.

Só nas 11 lojas Comper de Campo Grande, foram arrecadados R$ 130.353,38 pelo Troco Solidário, entre junho e dezembro de 2020, beneficiando três entidades. Esse valor foi duplicado para R$ 260.706,76 e assim mais três entidades acabaram sendo contempladas por meio do Troco em Dobro.