Comper ajuda 11 entidades assistenciais a arrecadarem alimentos para festas de fim de ano

A Rede Comper de Supermercados realiza mais uma edição da campanha 'Alimente a Esperança', promovendo interação entre clientes e entidades assistenciais que prestam atendimento à população, até o dia 31 de dezembro. Em cada uma das 11 lojas localizadas em Campo Grande haverá pontos de coleta, cujos alimentos depositados nesses locais atenderão uma entidade específica.

Conforme Fernanda Bardauil, gerente de relacionamento do Comper, a campanha é importante porque supre uma demanda muito grande, que é a comida. "Nossa rede recebe muitos pedidos de materiais de limpeza, fraldas e principalmente alimentos. É uma forma de o Comper abrir as portas para essas instituições, tornando-as mais conhecidas. Os clientes, no entanto, podem colaborar com a quantidade de alimentos que quiserem. O importante é ajudar e assim garantir que o natal e ano novo sejam mais alegres para essas famílias", esclarece Fernanda.

A campanha 'Alimente a Esperança' foi idealizada pelo Comper em 2000 e de lá até agora já foram arrecadados mais de 40 mil quilos de alimentos. No início, representantes do Rotary e Lions iam até as lojas e solicitavam alimentos para as instituições ajudadas por eles, mas de 2015 em diante o projeto passou a arrecadar alimentos para instituições que já participaram do Troco Solidário, que consiste na arrecadação de moedas que os clientes doam nos caixas das lojas quando fazem suas compras e beneficiam sobremaneira essas instituições que, geralmente investem a grana em benfeitorias para melhor atenderem a população assistida.

Neste ano, por exemplo, é a primeira vez que a AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul) participa da campanha e segundo Maria Lucia Smaniotto, coordenadora do voluntariado, a ação vai ajudar cerca de 400 crianças e suas famílias. "Essas crianças que estão em fase de tratamento e moram no interior precisam vir até Campo Grande para se tratarem, geralmente acompanhadas por alguém da família. Aqui elas ficam hospedadas na entidade pelo tempo que precisarem".

Em decorrência da pandemia do coronavírus, as doações têm diminuído e muita gente vem perdendo emprego; não é diferente das famílias dos pacientes atendidos pela AACC/MS. "Essa ação do Comper vai nos ajudar a garantir natal e ano novo mais fartos e felizes para as nossas crianças e adolescentes assistidos e seus familiares, já que há casos em que tanto o pai quanto a mãe perderam empregos pelo fato de terem que se ausentar durante um tempo prolongado para acompanhar os filhos no tratamento", ressalta Maria Lucia.

Arrecadação – As 11 entidades ajudadas pelo Comper por meio de doações dos clientes através dos alimentos, e as lojas em que contarão com pontos de coleta específicos são: Sirpha Lar do Idoso (Comper São Francisco), Abrapec - Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (Comper Rui Barbosa), Cotolengo (Hiper Center Jardim dos Estados), Abrec – Associação Beneficente dos Reinais Crônicos (Ypê Center), Alpa – Associação Lar do Pequeno Assis (Comper Zahran), Casa da Criança Peniel (Comper Tamandaré), AACC/MS (Comper Brilhante), Clínica da Alma (Comper Tijuca), LBV – Legião da Boa Vontade (Comper Joaquim Murtinho), Afim – Associação Redentorista Filhos de Maria (Comper Euler), e Segunda Casa (Comper Spipe Calarge).