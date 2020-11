Como solicitar o consumo final da ligação de água da Sanesul?

Para não deixar isso acontecer, saiba quais medidas você deve tomar para começar a nova fase tranquilamente - (Foto: Reprodução)

Entre as inúmeras tarefas de mudança para uma casa nova, providências como água, luz e telefone podem passar despercebidas. Isso pode gerar muitos problemas com a conta indevida da casa antiga, e dificultar a ligação da casa nova.

Para não deixar isso acontecer, saiba quais medidas você deve tomar para começar a nova fase tranquilamente.

Assim que sair da residência, poderá ir até o posto de atendimento, informe a mudança e solicite a guia negativa de débito. Neste documento, a fornecedora atesta que o titular da conta não tem contas a pagar no endereço antigo, encerrando o vínculo.

No mesmo momento, você pode pedir a transferência de titularidade para a casa nova. Não se esqueça de levar consigo documentos pessoais e de locação, se for o caso.

Dicas:

1º. O titular da conta de água e esgoto deve ligar no telefone 0800 067 6010 ou procurar o escritório de atendimento da SANESUL em sua cidade com uma conta de água e esgoto, CPF ou CNPJ e solicitar o serviço de vistoria.

2º. O cliente deverá ligar no telefone 0800 067 6010 para verificar se o serviço de vistoria já foi executado. Após a confirmação, procurar o escritório de atendimento da SANESUL em sua cidade com o documento de responsabilidade do imóvel para retirar da guia de pagamento de Consumo Final e assinar o termo.