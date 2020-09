Primavera traz expectativa de mudança no clima

A chuva dá as boas-vindas para a primavera em diversas áreas de Mato Grosso do Sul. - (Foto: Saul Schramm)

A primavera começa nesta terça-feira (22) trazendo expectativa de mudanças no clima. A nova estação, que vai até 21 de dezembro, promove uma mudança no regime de chuvas e temperaturas na maior parte do Brasil. Climatologicamente é um período de transição do clima seco e frio do inverno para o clima quente e úmido do verão.

As chuvas passam a ser mais intensas e frequentes e começa o período de pancadas de chuva no final da tarde ou noite. No começo da estação, a chuva ocorre de forma irregular e intercalada com períodos secos, mas vai aumentando de frequência no decorrer da estação.

Segundo o Climatempo, desde o início de setembro de 2020, as águas do oceano Pacífico Equatorial Leste estão com temperatura abaixo da média. É este resfriamento que caracteriza o fenômeno oceânico-atmosférico La Niña que, como o El Niño, modifica o padrão de chuva e de temperatura em diversas regiões do planeta.

Nos períodos que ocorrem os eventos de La Niña, existe uma tendência de estiagem para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e principalmente Sul do País. No Nordeste e na Região Amazônica há aumento na intensidade das estações chuvosas.

Conforme prognóstico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a temperatura média para Mato Grosso do Sul no próximo trimestre varia entre 22,5°C a 27,5°C, sendo a região pantaneira a mais quente. Esse comportamento indica que as temperaturas ficarão abaixo da média (representado pelas cores azul escuro e azul claro no mapa). Dessa forma a primavera terá temperaturas mais amenas com relação à média histórica.

O volume de chuva esperado para os próximos três meses em Mato Grosso do Sul varia entre 400 a 500 milímetros. Embora pareça muito, os dados históricos (representado pelas cores amarelo a alaranjado no mapa) indicam que as chuvas ficarão ligeiramente abaixo do normal esperado. As condições esperadas são de chuvas com certa irregularidade e concentradas.

Previsão do Tempo

A chuva dá as boas-vindas para a primavera em diversas áreas de Mato Grosso do Sul. A previsão para esta terça-feira (22) é de céu parcialmente nublado a nublado com expectativa de chuva nos setores norte, bolsão, central e pantaneira.

A umidade do ar estará elevada com índices variando entre 85% a 40% ao longo do dia. As temperaturas estarão agradáveis nesta terça, com mínima estimada em 15°C e a máxima em 32°C. Para a Capital essa variação será de 18°C a 28°C.