Como projetos no Texas estão atraindo investidores brasileiros que desejam morar e investir nos Estados Unidos

Já imaginou investir em um estado americano que alcançou um PIB de US$ 1,818 trilhão em 2018 e poderia ser um dos 10 maiores países do mundo? - (Foto: Divulgação)

Já imaginou investir em um estado americano que alcançou um PIB de US$ 1,818 trilhão em 2018 e poderia ser um dos 10 maiores países do mundo?

Um estado, cuja economia vibrante e potente, faz com que ele não sofra tanto com as intempéries das crises econômicas cíclicas? E se recupere em uma velocidade maior que a média nacional? Uma região que tem atraído migração de pessoas e negócios, por conta de seu ambiente pró-negócios e baixa carga tributária? Pois este estado existe e é o Texas, o Lone Star State, cujo nome deriva da palavra indígena Tejas que significa “amigos”.

Segundo maior estado americano, o Texas é um estado rico e poderoso, movido pela inteligência e trabalho de sua gente. Nem por isso é um local caro para se viver. O custo de vida se mantém bastante estável e econômico, com uma diversidade de produtos e serviços que chegam através de seu potente hub de logística internacional. Aberto aos negócios, ali as oportunidades florescem incessantemente, especialmente no Texas Triangle.

Texas, um estado para viver, um estado para empreender, um estado ideal para o investidor EB5

Considerado umas das megaregiões dos Estados Unidos, o Texas Triangle é formado pelos quatro principais centros urbanos do estado, Houston, Dallas-Fort Worth, San Antônio e Austin, regiões que vem passando por um forte desenvolvimento econômico em anos recentes.

O Texas tem demonstrado, na prática, sua força ao sair de crises de uma maneira muito mais rápida, e com uma recuperação acompanhada de crescimento.

E isso tem resguardado investidores internacionais que se decidiram pelo Texas, para realizar seu investimento imigratório através do Programa de Visto de Investidor EB5, aquele que permite obter o Green Card através de um investimento mínimo de 900 mil dólares em projetos.

Incialmente colonizado pelos espanhóis, este estado pertenceu ao México, quando este se tornou independente. E desde aquela época, os norte-americanos já começaram a migrar para a região.

Uma rebelião em Álamo foi o ponto de inflexão que levou a independência do Texas, transformado em República do Texas. Em 1845 ele seria admitido como o vigésimo oitavo estado da União.

O Texas mantem uma cultura e características únicas.

Muito diversificado, com um dos mais importantes aeroportos americanos, está estrategicamente posicionado no centro do país, conectando costa leste e oeste bem como países da América do Sul e Canadá, com intenso movimento de carga e passageiros.

Além disso as industrias petrolífera, aeroespacial e financeira fazem parte da diversificação da economia do Texas do século XX.

The Metroplex e o setor imobiliário comercial

Reconhecida como uma das primeiras megalópoles, Dallas e Fort Worth se desenvolveram o suficiente para se transformar na área urbana conhecida como "The Metroplex".

Ao falar de Dallas-Fort Worth estamos falando de uma das cidades de mais rápido crescimento dos Estados Unidos, bastante moderna, onde temos uma das maiores concentrações de sedes corporativas de empresas de capital aberto americanas, com muitas oportunidades de empregos, e com uma estrutura e qualidade de vida bastante atraente vis a vis o custo de vida adequado.

Na atualidade, o setor imobiliário nesta região vem demonstrando ser um importante motor da economia texana. E isso é muito importante quando falamos de investimentos EB5.

Com o crescimento da demanda por projetos de qualidade e com fundamentos cada vez mais sólidos, os investidores estrangeiros, interessados em obter o green card pelo investimento, encontraram no Texas um dos melhores mercados com projetos EB5 muito fortes e essenciais para o desenvolvimento local.

Fomentando a geração de novos empregos - o que é fundamental para os investidores EB5 conseguirem seu benefício imigratório – e incentivando cada vez mais a chegada de empresas e novos empreendimentos, o Texas se converteu em um receptor ativo de investimentos EB5 do mundo todo.

A raiz disso, investidores, inclusive do Brasil, decidiram apostar no Texas onde encontram os fundamentos e ambiente de negócios ideais, em projetos que, tanto do ponto de vista de cumprimento das regras do programa de Visto EB5, como de execução de estratégia de saída do investidor com devolução do capital aplicado, fazem muito sentido.

Os brasileiros começaram a viajar para conhecer melhor o Texas e seus projetos, antes de tomar sua decisão de investimento.

Ao realizar estas visitas, alguns acabaram tendo uma grata surpresa com o Texas. Inclusive decidindo se estabelecer e morar em cidades como Dallas, Houston ou Austin, para começar sua nova vida americana, com Green Card nas mãos.

Webinar exclusivo diretamente do Texas para Investidores Brasileiros

Para falar sobre tudo isso, acontece, no próximo dia 30 de setembro, o Webinar Investidores Brasileiros e o Visto EB5, especialmente desenhado pela EB5 para Brasileiros, para aproximar os investidores brasileiros do programa EB5 e de sua realidade no Texas.

Além da visão estratégica de negócios no estado, será apresentado o panorama atual dos investimento imigratórios nos Estados Unidos e como estão as perspectivas para os próximos meses.

Também será aberta uma sessão de perguntas e respostas, para um bate papo esclarecedor com especialistas no assunto.

As inscrições para mais este evento organizado pela EB5 para Brasileiros já estão abertas no site www.investiremorarnoexterior.com

Para garantir a participação no evento, que tem vagas limitadas, é obrigatório fazer a inscrição prévia.

Aqui está o link direto para inscrição.

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail: lylian@eb5parabrasileiros.com.br ou pelo WhatsApp (011) 99441 4011.

Visite o site www.investiremorarnoexterior.com para mais detalhes sobre os temas do Webinar.