Como faço a solicitação de ligação de água e esgoto?

A ligação da água junto à rede de abastecimento vai te dar a segurança da origem da água que abastece a sua casa, vindo de estações de tratamento fiscalizadas pelo poder público e por agências reguladoras - (Foto: ACOM/SANESUL

Se você possui um imóvel que ainda não foi conectado à rede de abastecimento de água, ou está concluindo uma construção, está na hora de requisitar a ligação de água junto à concessionária Sanesul, prestadora do serviço.

A ligação da água junto à rede de abastecimento vai te dar a segurança da origem da água que abastece a sua casa, vindo de estações de tratamento fiscalizadas pelo poder público e por agências reguladoras.

Uma das dúvidas mais frequentes que recebemos é de como fazer a solicitação de ligação de água e esgoto do imóvel: A resposta é simples, indo pessoalmente até o Escritório de Atendimento da SANESUL em sua cidade.

Veja como é o processo e que documentos levar:

Apresentar documentos originais:

PESSOA FÍSICA: CPF e RG.

PESSOA JURÍDICA: CNPJ, Inscrição Estadual ou Municipal, Ata ou Contrato Social ou Estatuto (com firma reconhecida em cartório), CPF e RG do representante acionista ou procurador da Empresa.

Apresentar documentação original do imóvel que comprove a propriedade ou responsabilidade, podendo ser:

Escritura Pública do imóvel ou;

Matrícula do imóvel atualizada ou;

Carnê ou Boleto ou Comunicado de Isenção do IPTU do ano vigente ou;

Contrato de Compra e Venda com firma reconhecida do vendedor e comprador ou;

Contrato de Locação com firma reconhecida locador e locatário ou;

Contrato de Financiamento com firma reconhecida da financiadora e do cliente ou;

Contrato de Comodato com firma reconhecida do comodante e comodatário ou;

Contrato de Usufruto com firma reconhecida do usufrutuário e do nu-proprietário ou;

Termo de Recebimento emitido por Órgão Habitacional oficial ou;

Termo de Posse com firma reconhecida do cedente e cessionário ou;

Termo de Doação com firma reconhecida do doador e donatário ou;

Termo definitivo de posse de Usucapião;

Croqui de quadra emitido pela Prefeitura e;

Certidão de numeração do imóvel emitida pela Prefeitura.

Além da apresentação da documentação pessoal e do imóvel, nos casos de:

Cônjuge: Apresentar certidão de casamento.

Inventariante: Apresentar o inventário e autorização por escrito de todos os participantes do inventário.

Falecimento: Se o proprietário do imóvel for falecido, apresentar a certidão de Óbito e quando este tiver mais de um beneficiário, todos mencionados na certidão de óbito deverão declarar por escrito e com firma reconhecida em cartório, que nomeiam o representante do imóvel.

Procurador: Apresentar a procuração emitida pelo cartório e com firma reconhecida.

Obra Pública: Apresentar o contrato do serviço ou da licitação da obra.

Poder Público: Ofício encaminhado ao Gerente Regional.



Primeiramente será realizado um levantamento in loco para verificar se existe rede de água e esgoto e se é possível implantar a ligação.

Posteriormente o cliente deverá retornar ao escritório de atendimento para formalizar a implantação da ligação de água e esgoto.

É assim que você garante a qualidade de vida da sua família, principalmente a qualidade da água que vocês vão consumir no dia a dia.