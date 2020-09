Como desentupir cartucho de impressora?

Existem vários métodos para desentupir cartuchos de tinta - (Foto: Divulgação)

É inegável a diferença que as tecnologias digitais fazem em nossas vidas, hoje temos acesso a diferentes aparelhos, como o smartphone e o computador que revolucionaram o cotidiano de todos. Além desses, é impossível não citar a impressora e seu cartucho, que são extremamente importantes.

Apesar de serem indispensáveis no nosso dia a dia, muitas vezes as tecnologias deixam os usuários na mão, é comum ter que lidar com os contratempos que surgem, como o entupimento do cartucho de impressora. Saiba como resolver esse problema quando ele aparecer.

Água aquecida

Existem vários métodos para desentupir cartuchos de tinta, um deles é com a ajuda da água quente, você irá precisar:

- Aquecer a água deionizada no microondas por um minuto (não precisa ferver);

- Uma vasilha.

A seguir, coloque água dentro da vasilha, o suficiente para cobrir a cabeça de impressão do cartucho, espere a tinta começar a vazar, após retirar da vasilha, teste em um guardanapo.

Se a tinta sair corretamente no guardanapo, seque bem e com cuidado e coloque na impressora novamente.

Gotejamento

Para esse método, você irá precisar de um conta gotas e uma solução de limpeza para cartuchos. É importante ressaltar que, esse não é um procedimento indicado para um cartucho de tinta Epson, se esse for o seu caso, prefira testar os outros métodos.

O passo a passo é simples: coloque o cartucho virado para cima em uma superfície reta, utilize o conta gotas para pingar de duas a três gotas da solução no bocal do cartucho de impressora.

Espere por alguns minutos e passe a saída de tinta do cartucho em um guardanapo, se funcionar, seque com cuidado e insira novamente na impressora.

Método para cartucho HP

As impressoras HP possuem uma ferramenta de limpeza de cartuchos, o recomendado é que você faça essa limpeza periodicamente, desse modo, é mais difícil que o cartucho entupa.

Na impressora:

- Clique em configurações;

- Em “configurações de impressão”, clique em “caixa de ferramentas da impressora”;

- A seguir, clique em “serviços do dispositivo” e clique em “limpar os cartuchos de impressão”;

- Clique em “limpar” e o processo irá iniciar.

É normal escutar ruídos durante a limpeza do cartucho de tinta HP, no final uma página será impressa.

Meu cartucho não desentupiu, e agora?

Existem diversos fatores que podem fazer os métodos não funcionarem, como o mais óbvio, o cartucho pode estar vazio. Para evitar esse tipo de confusão, fique de olho nos avisos que a impressora manda para o seu computador.

Além disso, pode ser que seu cartucho de impressora esteja queimado, apesar deles serem feitos para durar, é normal dar algum defeito. Se esse for o caso, não deixe de fazer o descarte correto de seu cartucho, que é colocado na lixeira vermelha de uma coleta seletiva.