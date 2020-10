Comitiva da segurança pública do MS participa em Goiás da primeira edição do Senasp Itinerante

A solenidade de abertura do evento aconteceu na tarde hoje na Academia Conde dos Arcos da Polícia Militar de Goiás - (Foto: Reprodução/Governo do MS)

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e dirigentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Coordenadoria Geral de Perícias, Corpo de Bombeiros Militar participam em Goiânia (GO) da primeira edição do Senasp Itinerante. A solenidade de abertura do evento aconteceu na tarde desta terça-feira (6), na Academia Conde dos Arcos da Polícia Militar de Goiás, e contou com a presença do secretário Nacional de Segurança Pública, coronel Carlos Paim.

Iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a ação Senasp Itinerante irá percorrer as cinco regiões brasileiras, para ouvir as principais demandas das Secretarias de Segurança Pública dos estados, com o objetivo de melhorar a interlocução e apresentar soluções para a melhoria da segurança pública, com base nas realidades locais.

Nesta primeira edição, a Senasp reúne os secretários de Segurança Pública, os comandantes-gerais das Polícias Militares, comandantes-gerais dos Corpos de Bombeiros Militares, chefes de Polícia Civil e dirigentes de Polícia Científica dos estados da região Centro-Oeste brasileira.

No encontro que segue até quinta-feira (8), serão apresentados diversos temas de interesse da segurança pública, entre eles o fortalecimento das Instituições de Segurança Pública, Sinesp Agente de Campo, Projeto de Valorização dos profissionais de Segurança Pública, Sinesp PPE (Procedimentos Policiais Eletrônicos) e Sinesp CAD (Central de Atendimento e Despacho), Políticas de Prevenção à Violência, Cartilha de Emendas Parlamentares e Sinesp Geointeligência.

Nesta quarta-feira (7), durante a reunião com os secretários de Segurança Pública Estaduais, que acontece às 9h, o secretário Antonio Carlos Videira fará uma apresentação da estrutura da Sejusp/MS e dos projetos estratégicos que são desenvolvidos pela pasta em Mato Grosso do Sul, entre eles o do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira e Divisas (GGI-FRON-DIV), radiocomunicação digital, Escola Segura Família Forte e Programa Mãos que Constroem , realizado por meio de parceria com o Tribunal de Justiça.

Videira também abordará o trabalho de repressão aos crimes transfronteiriços, principalmente o tráfico de drogas, que é realizado pelas forças de segurança estaduais nas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia, que tem hoje o melhor resultado do país, com a apreensão de mais de 600 toneladas de drogas.

Nesta quarta-feira também acontecem reuniões com os comandantes-gerais das Polícias Militares (10h45), com os chefes de Polícia Civil dos estados (14h). Na quinta-feira serão realizadas as reuniões dos comandantes-gerais do Corpo de Bombeiros Militares dos estados (9h) e dos dirigentes das Perícias Oficiais (10h45).

Comitiva MS

Além do secretário de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, participam do Senasp Itinerante o delegado-geral Adjunto da Polícia Civil, Adriano Garcia Geraldo, a coordenadora-geral de Perícias do Estado, Glória Setsuko Suzuki, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Joilson Alves do Amaral e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcos Paulo Gimenez.

Entrega de Ferramenta

Durante o Senasp Itinerante em Goiânia, o Ministério da Justiça fará a entrega do Sinesp Agente de Campo para Mato Grosso do Sul e demais estados do Centro Oeste. Trata-se de uma ferramenta digital gratuita para acesso policial a mandados de prisão e busca nacional de veículos roubados, entre outras operações. O aplicativo que já foi testado no Pará, Tocantins e Acre é destinado aos agentes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que já utilizam as ferramentas do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). A expectativa é integrar 113.580 novos usuários ao sistema até a primeira quinzena de novembro.

Entre as funcionalidades oferecidas pela ferramenta estão pesquisas de boletins de ocorrência, acesso a mandados de prisão e consultas detalhadas de veículos, como placas, Renavam, chassi, número de motor e dados do proprietário.

Novas edições

O Senasp Itinerante lançado nesta terça-feira em Goiânia (GO), até o mês de novembro irá percorrer também as capitais Belo Horizonte, em Minas Gerais, Natal, no Rio Grande do Norte, Rio Branco, no Acre e Curitiba, no Paraná.