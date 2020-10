Comércio poderá abrir no feriado na Capital

Confira abaixo quais os horários de funcionamento de alguns estabelecimentos da Capital - (Foto: Edemir Rodrigues)

Segundo a convenção coletiva do comércio, os feriados dos dias 11 e 12 de outubro — Divisão do Estado e Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil — respectivamente, também comemorado Dia das Crianças, são feriados de ponto facultativos na Capital, sendo assim, autorizadas a funcionarem, desde que cumpram com as regras estabelecidas.

Alguns serviços de Campo Grande não estarão exercendo com as atividades, como as repartições públicas do Governo do Estado, que não terão expedientes a partir desta sexta-feira (9), em vista da antecipação do ponto facultativo do ‘Dia do Servidor Público’, comemorado no dia 28 de outubro.

Confira abaixo quais os horários de funcionamento de alguns estabelecimentos da Capital, durante esse feriado prolongado:

Comércio varejista e atacadista

Estão autorizados a abrir nos dias 11 e 12 de outubro, podendo cada lojista determinar o horário de funcionamento e que siga as regras de biossegurança, devido a pandemia do Covid-19.

Supermercados

Com funcionamento normal durante os feriados, 11 e 12, a direção do estabelecimento deverão estabelecer os horários de funcionamento.

Shoppings

Campo Grande – A praça de alimentação e as lojas âncoras irão funcionar das 11h às 20h, as demais lojas estarão disponíveis das 12h às 20h;

Norte-Sul Plaza – Lojas e praça de alimentação, nos dois dias de feriado, terão o horário de funcionamento das 12h às 20h;

Pátio Central – No dia 11 de outubro (domingo) o estabelecimento não irá abrir as portas. Já no dia 12 de outubro (segunda-feira), o local irá funcionar das 9h às 15h.

Bosque dos Ipês – No feriado estadual do dia 11 o shopping irá funcionar das 11h às 20h. No dia seguinte (12), o estabelecimento volta a abrir normalmente das 11h às 21h.

Detran

As agências do Departamento Estadual de Trânsito, em todo o Mato Grosso do Sul, estarão fechadas de sexta-feira (9) até segunda-feira (12). O atendimento retorna normalmente na terça-feira (13).

Fácil

As quatro unidades Fácil de Campo Grande, Guaicurus, General Osório, Aero Rancho e Bosque dos Ipês, não atenderão de sexta-feira (9) até segunda-feira (12) e o expediente retorna normalmente na terça-feira (13).

Hemosul

Na Capital, a unidade do Hemosul abrirá normalmente na sexta-feira (9), das 7h às 17h, já no sábado, funcionará das 7h às 12h. Na segunda-feira (12) não haverá atendimento. O serviço volta ao normal na terça-feira (13).

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs), Unidades de Saúde Familiar (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) irão funcionar por 24h, enquanto os demais ambulatórios da capital fecham nesta sexta-feira (9) e só retornam na terça-feira (13).