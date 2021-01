Supermercados foram fiscalizados no ano passado - (Foto: Divulgação)

Comércio em geral foi o ramo que mais teve fiscalização no ano passado pelo Procon Estadual. De acordo com os dados divulgados hoje (12), os estabelecimentos de lojas, salões de beleza, estacionamentos, restaurantes receberam 118 reclamações no decorrer do ano.

No total foram realizadas 461 diligências resultando em 265 autos de infração e 201 relatórios de visita ou constatação, quando não se registra irregularidades. O mês de setembro foi o período em que mais houve ações por consumidores que tiveram seus direitos lesados por fornecedores.

Na sequência do comércio em geral, vem os supermercados com 105 autuações, seguidos por bancos (92) e postos de combustíveis (66). Outros setores também fizeram parte desta lista, como farmácias, meios de transporte, instituições de ensino, clinicas e auto escolas.