Começa recapeamento da Avenida Florestal, principal acesso da Coophatrabalho

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta sexta-feira (18) o recapeamento da Avenida Florestal, principal via de acesso ao Coophatrabalho, conjunto habitacional que tem uma população de 5 mil habitantes.

A avenida pavimentada há mais de 30 anos está com o asfalto todo remendado após sucessivos tapa-buraco. A Florestal começa na confluência com a Avenida Presidente Vargas, em frente do Colégio Militar, uma pista margeia todo o conjunto e a outra serve de divisa com a Vila Almeida.

Segundo o secretário de infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, que foi acompanhar o início da aplicação da capa asfáltica, serão executados 3,8 km de recapeamento. Também receberá novo asfalto, a Rua Bacaba, acesso ao bairro que faz divisa com o Santa Carmélia. O serviço será feito numa extensão de 1 km.

Trabalho realizado no local

Para o aposentado Waldir Samaniego, 72 anos , o recapeamento da Avenida Florestal, acaba com os sucessivos tapa-buraco que eram feitos porque o asfalto antigo "estava muito precário devido ao tempo".

Com ele concorda, o xará do aposentado, o comerciante Waldir Vieira, que há 10 anos tem uma lanchonete na avenida. "O recapeamento é uma solução que vai deixar o asfalto em boas condições por muitos mais anos ", afirma .

Além do acesso ao Coophatrabalho, receberam asfalto novo os principais corredores viários da Coophavila 2 (Avenida Marinha), do Aero Rancho (Avenida Raquel de Queiroz) e do Bonança (Avenida Roseiras).

Saldo do contrato

O recapeamento dos dois acessos ao Coophatrabalho está sendo feito com recursos do saldo de contrato do Complexo Sírio-Libanês. Serão investidos R$ 4,9 milhões no projeto que prevê ainda a implantação de 82 metros de drenagem e 1 km de pavimentação na Vila Lidia, bairro próximo a Avenida Tamandaré. Serão pavimentadas as ruas Teodomiro Serra; Araras; Luiza Ribeiro, 2 de Outubro e Bentevi.