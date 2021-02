Começa a duplicação do trecho final de via que facilita acesso ao Hospital São Julião e Anache

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta semana a duplicação e asfaltamento do trecho final da Rua Francisco Pereira Coutinho, que agora se estende por 2,6 km, da Avenida Lino Villacha, no Jardim Anache, e atravessa o Nova Lima até desembocar na Avenida Marquês de Herval. Está última etapa começa na rotatória com a Avenida Zulmira Borba e vai até se encontrar com o trecho já asfaltado na confluência com a Gualter Barbosa.

O prolongamento da Francisco Pereira Coutinho, que teve o primeiro trecho até a Avenida Zulmira Borba concluído ano passado, cria outra alternativa de acesso ao Centro da cidade para quem mora na parte mais alta do Jardim Anache e no fluxo oposto facilita o deslocamento até o Hospital São Julião e ao projeto social Cidade dos Meninos.

Estão em andamento os últimos 600 metros de duplicação da Francisco Pereira Coutinho, que agora passa a ter 1,3 km com duas pistas, além da rotatória nos cruzamentos com a Zulmira Borba e a Marquês de Herval. Neste ponto, na conversão à direita, se conecta com o corredor do Nova Lima, por onde se chega a MS-010 (saída para Rochedinho) e ao macroanel rodoviário (saída para Rochedo e Indubrasil) e com a Rua Martin Afonso, que leva aos bairros Oscar Salazar, José Tavares e Vida Nova.

Transversais



Além da duplicação da Francisco Pereira Coutinho, estão sendo asfaltadas as transversais (entre a Avenida Zulmira Borba e a Gualter Barbosa), Rua dos Pracinhas, John Kennedi, Jorge Mascarenhas, Professora Antônia Capilé e Alcebíades Barbosa. O início das obras, segundo a aposentada Plácida Gutierrez, 62 anos, residente na Rua dos Pracinhas, representa o fim de 14 anos de espera pela melhoria.

São mais 3 quilômetros de asfalto em andamento no Bairro Nova Lima, que nos últimos anos recebeu mais de 52 quilômetros de pavimentação, beneficiando conjuntos habitacionais como Oscar Salazar, José Tavares e Parque Iguatemi. Para os próximos dois anos estão programados mais 40 quilômetros de pavimentação, abrangendo ruas localizadas no quadrilátero Zulmira Borba/Gualter Barbosa/Consul Assaf Trad e Lino Villacha”, frisa José Rodrigues