Combate ao coronavírus no MS terá reforço do Ministério da Saúde

Reunião com o Senador Nelson Trad Filho e a coordenadora geral do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em MS, Silvia Raquel Bambokian - (Foto: Secom Gov/ Divulgação)

O assessor especial do Ministério da Saúde, Airton Cascavel esteve na Capital nesta segunda-feira, dia 3, e se reuniu com o governador Reinaldo Azambuja e os secretários de Estado de Saúde, Geraldo Resende e de Governo Eduardo Riedel.

Na ocasião o assessor anunciou a destinação de novos equipamentos e ações para o combate ao coronavírus no Mato Grosso do Sul.

Mato Grosso do Sul contará com uma nova máquina de testagem automatizada para diagnóstico da covid-19. Durante o encontro, Cascavel anunciou, além do equipamento, ações nas comunidades indígenas do Estado.

Para o secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Côrrea Riedel, esse apoio do Governo Federal é fundamental diante do avanço de casos no Estado, em especial em relação aos indígenas.

Cascavel anunciou ainda a habilitação de 70 novos leitos de UTI para Campo Grande nos próximos 15 dias, assim como a entrega de mais 40 novos respiradores ainda esta semana. Em Corumbá, segundo Cascavel, estarão chegando 20 respiradores.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, ressaltou que demandas encaminhadas ao Ministério da Saúde estão fluindo normalmente.

Participou ainda do encontro, o Senador Nelson Trad Filho e a coordenadora geral do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em MS, Silvia Raquel Bambokian.