Combate a incêndios no Pantanal ganha reforço do Governo Federal já neste fim de semana

Resultado da articulação do Governo do Estado com os ministérios do Meio Ambiente e da Defesa e a decretação de situação de emergência pelo governador Reinaldo Azambuja, o combate aos focos de incêndio no Pantanal foram reforçados na tarde deste sábado (2 - (Foto: Divulgação/Ministério da Defesa)

Resultado da articulação do Governo do Estado com os ministérios do Meio Ambiente e da Defesa e a decretação de situação de emergência pelo governador Reinaldo Azambuja, o combate aos focos de incêndio no Pantanal foram reforçados na tarde deste sábado (25.7). No domingo e segunda-feira chegarão mais aeronaves para serem empregados na Operação Pantanal II.

Um helicóptero Bambi Bucket da Marinha iniciou na tarde deste sábado as operações nas regiões definidas a partir de sobrevoos feitos pela manhã, na região da Codrasa e APA Baía Negra, em Ladário, e ao norte da cidade, a 5 quilômetros pelo rio. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e do Ibama atuam no combate aos incêndios desde o surgimento dos primeiros focos.

Imagens do fogo no Pantanal

Segundo Jaime Verruck, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), a estratégia de ação foi definida a partir de conversas com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o Ministro da Defesa, general Fernando Azevedo. Um helicóptero UH12 já está operando e ficou acertado que neste domingo haverá reforço de um helicóptero H60. Está prevista a utilização, a partir de segunda-feira (27.7), de uma aeronave C130, com capacidade para o transporte de 12 mil litros de água, e um helicóptero UH15, que estará baseado em Ladário.

Foram mobilizados para a ação de combate aos focos de incêndio no Pantanal bombeiros de Corumbá, Jardim, Aquidauana, Maracaju, Ponta Porã e Campo Grande, além de 18 brigadistas do Prevfogo, do Ibama. Três viaturas para o combate a incêndio foram deslocadas da Capital para Corumbá.

“No momento em que fizemos o Decreto o governo tinha a clareza da emergência desse assunto, e como não conseguimos fazer o combate individualmente era necessária uma articulação institucional, e o governador Reinaldo Azambuja imediatamente conseguiu agregar esse conjunto de instituições, coordenadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Defesa, para que a gente pudesse fazer uma ação muito rápida”, disse Verruck.

Situação de emergência

A situação de emergência ambiental na área do Pantanal foi instituída pelo Decreto nº 080 em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira. Na mesma edição foi publicada Portaria nº 797, do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de MS) que suspende os efeitos das autorizações ambientais de queima controlada pelo mesmo período.

O decreto e a portaria integram um conjunto de ações que o Governo do Estado está tomando para intensificar o combate aos focos de calor na região do Pantanal, com ênfase aos incêndios que ocorrem na borda do Rio Pantanal, em frente a cidade de Corumbá e Ladário.