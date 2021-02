Foro da comarca de Jardim - (Foto: Divulgação)

A direção do Foro da comarca de Jardim informa que o expediente no Fórum daquela localidade será suspenso nesta segunda-feira (22).



Em virtude do rompimento do cabo de fibra ótica, o Fórum está sem internet e não há previsão de retorno do serviço. O expediente será normalizado amanhã (23).