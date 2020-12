Com várias irregularidades na Capital, bancos são autuados pelo Procon

Seis instituições financeiras são insistentes na prática de irregularidades - (Foto: Procon/MS)

Os abusos da rede bancária em relação à desobediência à legislação que protege o consumidor se registram a cada dia em maior número, gerando constantes reclamações junto à Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS).

Seis instituições financeiras são insistentes na prática de irregularidades de acordo com levantamento feito com termos comparativos entre o ano passado e o atual. Tal cenário prejudica sensivelmente os cidadãos que necessitam de seus serviços.

Entre os problemas de maior frequência estão a demora excessiva no atendimento com filas longas, a ausência de senhadores (equipamentos que emitem senhas), falta de atendimento especial para clientes prioritários (idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais, mães com crianças de colo e autistas) e emissão de comprovantes de atendimento em papel termossensível.

Os bancos mais reclamados no decorrer de 2019 foram, pela ordem, o Bradesco, com 59 ocorrências, seguido pela Caixa Econômica Federal, com 33, Santander, 23, Banco do Brasil, 21, Itaú, 8, e Sicredi, 7. Em termos práticos, foram 294 ações de fiscalização que geraram 141 autos de infração e 153 relatórios de visita (quando a fiscalização realiza apenas recomendações e orientações).

Em 2020, a quantidade de ocorrências sofreu ligeiro decréscimo em função de vários fatores, entre os quais a pandemia de covid-19 exerce papel mais relevante. Isto porque houve necessidade de afastamento temporário de integrantes da fiscalização, além da suspensão dos trabalhos do Procon Estadual para desinfecção do prédio e prevenção conta o coronavírus.

Mesmo assim, foram realizadas dezenas de incursões, resultando em 80 autos de infração e 22 relatórios de visita. Foram levados em consideração as mesmas organizações bancárias. Também nesse caso, a quantidade de reclamações obedece a mesma sequência. O Bradesco, com 29 reclamações, continua com o maior número. A Caixa aparece em seguida com 22, o Santander com 14, enquanto o Sicredi tem 6, o Itaú 5, e o Santander, quatro.