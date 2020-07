Com tema específico, Prêmio de Inovação na Gestão Pública está com inscrições abertas

O prêmio continuará sendo composto por duas modalidades: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis - (Foto: Reprodução)

Pelo 15º ano consecutivo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov), realiza o Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública.

A abertura das inscrições foi publicada nesta segunda-feira (20.07) e com uma grande novidade: a temática do prêmio será específica, com foco em ações inovadoras que tragam soluções para o serviço público em tempos de pandemia.

De acordo com o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior, a diferença desta edição é justamente a definição do tema, já que nos anos anteriores cada servidor participante escolhia a sua abordagem.

“Neste ano fomos surpreendidos com a pandemia de coronavírus e esta nova realidade modificou muito a rotina da Administração Pública. Pensando nisso, decidimos propor esta temática ao Prêmio para que os servidores possam colaborar com o aprimoramento e modernização dos serviços públicos neste novo cenário”, anunciou.

O prêmio continuará sendo composto por duas modalidades: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis. Ambas deverão apresentar contribuições para a modernização da gestão pública, por meio de identificações das necessidades e da promoção de ações que causem impactos positivos e significativos, seguindo os quatro eixos estratégicos do Governo (social; econômico e ambiental; infraestrutura e gestão).

Os servidores públicos estaduais poderão participar, individual ou coletivamente, uma única vez em cada modalidade. As inscrições para as duas modalidades deverão ser realizadas no site da Escolagov. Para concluir o processo, o participante deve preencher o formulário, anexar o trabalho e os documentos solicitados.

As inscrições seguem abertas a partir de hoje até o dia 02 de setembro, às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul). Após esse período, começarão as etapas de julgamento dos trabalhos inscritos.

Para a secretária de Administração e Desburocratização, Ana Nardes, a realização de mais uma edição do prêmio reflete o compromisso do Governo do Estado em aprimorar e modernizar a gestão pública. “O prêmio de inovação tem como enfoque a gestão orientada para resultados e a busca pela eficiência, pilares fundamentais para uma administração moderna e focada na melhoria contínua dos serviços prestados ao cidadão”, avalia.

“Com esta premiação, o Estado está consolidando a política de gestão de pessoas através de ações de valorização e construindo com o funcionalismo, uma gestão participativa, integrada”, complementa a gestora. Ao todo, serão premiados seis projetos, três de cada modalidade, somando o montante de R$ 24 mil. Os projetos que ocuparem o primeiro lugar receberão R$ 6 mil, os segundos colocados R$ 4 mil e os classificados em terceiro lugar R$ 2 mil cada.

Confira o edital completo, a estrutura solicitada para os trabalhos e os roteiros de cada modalidade nas páginas 31 a 39 da edição nº 10.229 do Diário Oficial do Estado.