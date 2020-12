Com Selo Arte, agroindústria de doce de leite do MS ganha novos mercados

O primeiro Selo Arte de Mato Grosso do Sul foi entregue, na última semana, a agroindústria Doce de Leite Ponto Alto, de Nova Alvorada do Sul. O secretário Jaime Verruck, titular da Semagro, que fez a entrega oficial na propriedade, afirma que com a certificação de produto artesanal, o produtor Wilson Igi poderá comercializar o seu doce no Brasil inteiro.

A partir de agora, o doce de leite Ponto Alto poderá ser comercializado em todo o país, por meio do SIM – Serviço de Inspeção Municipal.

Segundo o secretário com essa oportunidade de expandir a comercialização com certificação sanitária, a tendência é que venham mais produtores de outros seguimentos.

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), desde 2019, quando o Selo Arte foi regulamentado, 52 Selos Arte foram concedidos, sendo a maioria para produtores rurais de Minas Gerais, grandes produtores de queijo.

Katiuscia Fernandes - Subcom