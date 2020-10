Governo já investiu quase R$ 10 mil por habitante de Novo Horizonte do Sul

Mais de 60 famílias puderam realizar o sonho da casa própria no município - (Foto: Divulgação-Sanesul)

Os investimentos em habitação, educação, saúde, infraestrutura, assim como em saneamento básico de Novo Horizonte do Sul, totalizam R$ 36,5 milhões ao longo da gestão do governador Reinaldo Azambuja. Só com o programa Avançar Cidades, a Empresa de Saneamento do Estado (Sanesul) são R$ 6,75 milhões. A meta é atingir 60% de cobertura com esgotamento sanitário nos próximos 10 anos.

Considerando que a atual população é de 3.684 habitantes, podemos dizer que o recurso per capita na localidade é de R$ 10 mil/pessoa. “Uma cifra expressiva que mostra o comprometimento do Governo do Estado no desenvolvimento local, independentemente do tamanho do município”, acrescenta Azambuja.

Apenas na Saúde, os recursos ultrapassaram R$ 4 milhões, sendo que deste total mais de R$ 1 milhão foi apenas em 2020, de janeiro ao início deste mês, principalmente para ações de combate ao coronavírus.

Casa Própria

Mais de 60 famílias puderam realizar o sonho da casa própria no município. Além disso, o investimento total cima de R$ 3 milhões, sendo R$ 1,2 milhão contrapartida do Governo do Estado permitiu a entrega de 87 lotes urbanizados.