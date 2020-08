Com quase 20 km de recapeamento, acesso a bairros recebem asfalto

Recapeamento - (Foto: Denilson Secreta)

Em menos de 40 dias de serviço efetivo, iniciado na primeira semana de junho, a Prefeitura de Campo Grande já executou quase 20 quilômetros de recapeamento levando asfalto novo a vias de trânsito intenso. São ruas que servem de acesso e interligação de bairros populosos como a Coophavila 2, Tijuca , Leblon, Jussara , Pioneiros, Tiradentes, Jardim São Lourenço, São Francisco e Chácara Cachoeira.

Rua Pernambuco

Neste sábado (08) uma das frentes de serviço é na Rua Pernambuco com a Rui Barbosa, onde equipes da empreiteira estão trabalhando na fresagem (remoção do asfalto antigo) e remendos. Na próxima semana será recapeada a primeira quadra desta via que se estende por 4,2 km , desde a Rua 13 de Maio, atravessando o Bairro São Francisco e vai até a Avenida Nelly Martins, no Jardim Autonomista. Serão feitos 1,6 km, entre a 13 de Maio e a Rua Ceará. O trecho complementar, até a Nelly Martins, foi recapeado ano passado

Rua Marquês de Lavradio

O recapeamento na Rua Marquês de Lavradio está quase pronto. Recebeu asfalto um trecho de 675 metros, da Rua Estrela do Mar até a Avenida Ministro João Arinos . A Marquês de Lavradio, que teve o restante do seu trajeto recapeado há 4 anos, é um eixo importante de interligação da Avenida Ministro João Arinos com a Avenida Três Barras, ao Bairro Tiradentes e a Lagoa Itatiaia, pela Rua José Nogueira Vieira, que também está com asfalto novo. Nesta mesma região foi refeito o pavimento da Rua Cayova, ligação entre a Marques de Lavradio e a Avenida Eduardo Elias Zahran.

Rua Souto Maior

Em outro ponto extremo da cidade, na região urbana do Lagoa, o recapeamento das ruas Manoel Joaquim de Moraes, Souto Maior e Clineu da Costa Moraes, mudou o cenário de uma malha viária pavimentada há 20 anos onde o asfalto estava todo remendado por sucessivos serviços de tapa buracos. São ruas de comércio movimentado, itinerários do transporte coletivo de bairros como o Leblon, Vila Jussara, Cooaphama, Tijuca, São Pedro. O projeto será finalizado em 2021 com o recapeamento dos prolongamentos da Souto Maior (ruas Fátima do Sul e Península), até a Cophavila 2, onde a Avenida Marinha, que concentra o comércio do conjunto habitacional que tem 10 mil moradores, também recebeu asfalto novo.

Avenida Filinto Muller

O acesso ao Bairro Pioneiros, na região urbana do Anhanduizinho, está mais fácil com o recapeamento da Rua Francisco Anjos e do primeiro trecho da Avenida Filinto Muller, desde o seu início , em frente do estádio de Beisebol até a rotatória da Avenida Senador Mendes Canale. Na próxima fase o serviço será estendido até a Avenida Manoel da Costa Lima, passando em frente do Hospital Universitário.

Balanço

Até novembro a Prefeitura deve concluir os 25 quilômetros de recapeamento com investimento de R$ 16,7 milhões, recurso de um financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal (Finisa). Das 20 ruas incluídas neste planejamento já foram recapeadas 12: Avenida Marinha (Cophavila 2) ; Souto Maior ( Jardim Tijuca); Manoel Joaquim de Moraes e Clineu da Costa Moraes ( Jardim Leblon); Marquês de Lavradio e Cayova ( Jardim São Lourenço ); Amazonas (Jardim Autonomista ); rua Chaddi Scaff e Avenida Rodolfo José Pinho ( São Bento) , Rua Coronel Cacildo Arantes ( Chácara Cachoeira) ; José Nogueira Vieira ( Bairro Tiradentes); Avenida Filinto Muller e Francisco dos Anjos ( Pioneiros).