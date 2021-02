Com prova marcada para este domingo, UFGD deve receber mais de 8 mil candidatos

As provas acontecem neste domingo - (Foto: Divulgação)

Aproximadamente 8,3 mil candidatos concorrerão, neste domingo (7), às 1.072 vagas oferecidas pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) por meio do vestibular geral para 33 cursos de graduação (PSV2021) e pelos vestibulares específicos para as licenciaturas em Educação do Campo (PSLEDUC - 2021) e em Letras-Libras (PSVLetras-Libras LICEaD-2021/UFGD).



A concorrência foi divulgada na manhã de hoje (02) e, para as vagas de ampla concorrência, os cinco cursos mais procurados são: Medicina (164,65), Direito (23,92), Agronomia (10,33), Psicologia (10,07) e Administração (5,42).



Somando os três vestibulares, serão 39 locais de prova, localizados em cinco municípios (Campo Grande, Corumbá, Dourados, Itaquiraí e Sidrolândia). A redação será das 8h às 10h30 e a prova objetiva (60 questões) das 14h às 18h, no vestibular geral para 33 cursos e no vestibular específico para a Licenciatura em Educação do Campo. Já a aplicação da prova da seleção para a Licenciatura em Letras-Libras será somente das 14h às 18h30.



O ensalamento pode ser consultado na Área Restrita do Candidato: http://arearestrita.ufgd.edu.br/. Não é obrigatório, mas o Centro de Seleção da UFGD recomenda aos candidatos que levem os dados sobre o bloco e os números da sala e da carteira para facilitar a localização no prédio da prova.



As dúvidas podem ser solucionadas por meio de mensagem para o e-mail vestibular@ufgd.edu.br ou, pelo Whatsapp, no número: 99332-4046, com expediente das 7h às 17h.